Мужчина заявил, что готов перейти на сторону Украины.

В плен к Силам обороны Украины попал гражданин Беларуси. Он успел провоевать всего три дня, рассказали в телеграм-канале Национальной гвардии Украины.

"Редкий экземпляр среди пленных врагов – гражданин Беларуси. Несколько лет он жил в России, где недавно оказался перед выбором: тюрьма или война. Выбрал второе, подписал контракт и в начале сентября оказался в Украине", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пленный беларус добровольно сдался военным из рядов бригады "Спартан". Там отметили, что взяли в плен уже около 40 военнослужащих армии РФ, однако гражданина Беларуси – впервые.

По словам пленного, лесополосы усыпаны телами российских оккупантов. Он также добавил, что готов перейти на сторону Украины, при этом во время записи интервью просил скрыть лицо, поскольку волнуется за родных в Беларуси.

На обнародованном видео пленный гражданин Беларуси рассказал, что когда впервые увидел разрушенные в результате российского вторжения дома, пустые села, сожженные поля, понял, что "русский мир" здесь не нужен.

Он добавил, что жителям России рассказывают, что на фронте "все очень замечательно". Но на самом деле это не так.

"За эти мои три дня – тысяча трупов по лесополосам. Лежит скелет в камуфляже, все. Это я видел собственными глазами. На второй день я просто выпросил автомат и вышел к вашим. Понимал, что могут прибить. Но лучше уж с благими намерениями возвращаться, чем так по-скотски. Просто для чего мы здесь? Я не до конца понял всю эту "СВО" и до сих пор с самого начала не могу понять – зачем", – сказал пленный белорус.

Мужчина добавил, что в его подразделении, кроме россиян, были также египтяне и колумбийцы.

