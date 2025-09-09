Всего за месяц активных боевых действий на Добропольском направлении воины 1 корпуса НГУ "Азов" взяли в плен 69 захватчиков.

Украинские военные захватили в плен группу оккупантов на Добропольском направлении. Россияне были взяты в полосе ответственности 1 корпуса НГУ "Азов". Об этом пишет пресс-служба корпуса.

"В погоне за "успехами" российское командование отправило оккупантов в наступление в самую горячую точку Донецкой области - Доброполье. Атака сс рф провалилась, Силы обороны стабилизировали ситуацию, а этим солдатам просто повезло выжить. В плен их взяли воины 4-й бригады оперативного назначения НГУ "Рубеж" и 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады", - рассказали в сообщении.

Защитники напомнили россиянам, которые пришли на войну против Украины, что сдаться - это их единственный шанс выжить.

"За месяц активных боевых действий на Добропольском направлении, где подразделения 1 корпуса НГУ "Азов" вместе со смежными и подчиненными подразделениями держат полосу обороны, в плен было взято 69 оккупантов. И это не конец", - заверили в пресс-службе 1 корпуса НГУ "Азов".

Российские военнопленные - последние новости

Ранее сообщалось, что в районе Серебрянского леса взяли в плен оккупанта. Он рассказал, что его задача якобы заключалась в том, чтобы принести продукты. По словам захватчика, он был с 9 другими солдатами, однако потерялся. Также оккупант объяснил, почему пошел на войну против Украины.

Кроме того, на Покровском направлении пограничники взяли в плен россиян, которые называли украинцев "бандерами".

"Противник пытался штурмовать украинцев малыми группами. Захватчики бросались в бой, среди них были как фанатичные сторонники кремлевской пропаганды, так и наемники, воюющие исключительно за деньги. 24 августа пограничники отбили очередной вражеский штурм и захватили в плен шестерых оккупантов", - отметили в ГПСУ.

Отмечается, что один из оккупантов, отвечая на вопрос о том, сделали ли ему уже соответствующую обезболивающую инъекцию, грубо ответил: "Уже бандера уколол".

