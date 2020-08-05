Резников рассказал об украинском подходе к "особому статусу" Донбасса

Стратегия, прежде всего, будет касаться подконтрольных Украине частей Донецкой и Луганской областей.

Украина разрабатывает новую экономическую модель для Донбасса.

Об этом в своей колонке для Atlantic Council написал вице-премьер по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников.

Он уточнил, что речь об «украинском подходе к понятию «особый статус» для региона». Стратегия, прежде всего, будет касаться подконтрольных Украине частей Донецкой и Луганской областей и нацелена улучшить инвестиционный климат путем внедрения новой экономической модели на региональном уровне».

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«Есть все основания полагать, что в Восточную Украину можно привлечь масштабные инвестиции. Наконец, инвесторы работают в горячих точках по всему миру», - написал Резников, уточнив, что украинское правосудие у дипломатов, с которыми он разговаривал, вызывает больше беспокойства, чем близость линии фронта.

Также Резников отметил, что, согласно новому проекту, государство должно взять хотя бы часть страхового бремени из-за политических и военных рисков, которым инвесторам трудно спрогнозировать.

Украина создаст специальный фонд для поощрения и поддержки инвестиций и не будет полагаться на помощь доноров, говорится в статье.

«Особый статус» Донбасса или закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО вызывает в украинском обществе опасения, хотя украинская власть и убеждает, что ни один из пунктов не станут выполнять, пока Россия не выведет с востока войск.

Кроме того, на Киев постоянно давит Кремль, требуя этот закон принять без выполнения своих обязательств по выводу войск, техники и возвращения под контроль Украине границы.

Так, в октябре 2019 года президент Владимир Зеленский анонсировал новый закон об «особом статусе». Однако Путин идею не поддержал: мол, другого закона быть не может, а в рамках закона нынешнего, подтвержденными Минскими соглашениями, в конце года заканчивается срок действия.

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