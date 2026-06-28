Культовый хит Bon Jovi 1989 года оказался не о том, о чем все думали

За ней стоит куда более глубокая история, чем просто песня о любви.

Баллада "I'll Be There For You", вышедшая в 1989 году, быстро взобралась на первое место в чарте Billboard Hot 100. Несмотря на то что может показаться, будто Bon Jovi представили слушателям милую песню о любви, на самом деле в ней заложено куда более глубокое послание.

"Мы не останавливались, мы неслись на ракетном корабле успеха", – так рассказывал об успехе 1980-х Ричи Самбора. Песня не случайно считается одной из красивейших баллад о расставании, пишет Zlote Przeboje. В ней Джон Бон Джови отчаянно просит возлюбленную дать ему хоть один шанс: "I'll be there for you. I'd live and I'd die for you" ("Я буду рядом с тобой. Я бы жил и умер ради тебя").

Недавно сервис American Songwriter опубликовал список "3 роковых хита 80-х, которые на самом деле являются потрясающими балладами". В подборке отдельно выделена "I'll Be There For You" группы Bon Jovi. О чем эта песня на самом деле? При каких обстоятельствах она была создана?

Видео дня

Почему "I'll Be There For You" по-прежнему восхищает

Сингл "I'll Be There For You" продвигал четвёртый альбом Bon Jovi – "New Jersey" 1988 года. Трек вышел на пике популярности группы и глэм-метала, поэтому долго ждать не пришлось: он стремительно взлетел на вершину чарта Billboard Hot 100 в США. Песня вышла в феврале 1989 года, а уже в мае возглавила рейтинг.

В интервью журналу Classic Rock 2003 года участники Bon Jovi – Джон Бон Джови и Ричи Самбора – рассказали о трудностях, с которыми им пришлось столкнуться в ходе записи "New Jersey". Стоит напомнить, что конец 80-х безоговорочно принадлежал группе.

В 1986 году музыканты выпустили альбом "Slippery When Wet", прославили "Livin' on a Prayer" и отправились в первый большой тур под названием "The Never Ending Tour".

Необычная история "I'll Be There For You" - Джон Бон Джови раскрыл секрет

По словам Джона Бон Джови, он и остальные участники группы отдыхали всего "три или четыре недели", прежде чем приступили к работе над "New Jersey". Певец также признал, что поначалу опасался за качество материала на этом альбоме.

"Мы представили первую партию треков – всего 17… Мы начали по-настоящему ощущать давление, потому что у нас не было той одной, невероятной вещи, – сказал музыкант в интервью 2003 года. – Честно говоря, я запаниковал. Я очень хотел повторить это. Не из финансовых соображений, но это было такое невероятное ощущение – что нам удалось достичь того, чего мы достигли. Я ходил по дому и кричал: "Мне нужно оплачивать это жильё, нам нужно написать нормальные вещи!"".

Самбора в свою очередь добавил, что тур "Jersey Syndicate" был не менее изнурительным, чем "The Never Ending Tour".

Он рассказывал: "Мне нужно было спать вплоть до самого отъезда. Мы были настолько вымотаны. Можно себе представить – два тура по 16,5 месяцев один за другим. Мы не останавливались, мы неслись на ракетном корабле успеха".

Ранее УНИАН сообщал, что один рок-хит 1994 года внезапно снова стал популярным.

Вас также могут заинтересовать новости: