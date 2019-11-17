В Кремле недоумевают, как Украина будет согласовывать с ОРЛДО особый статус Донбасса

По словам пресс-секретаря президента РФ, это "краеугольный закон", который нужно согласовывать с боевиками "ДНР/ЛНР".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявляет, что "нормандская четверка" (Германия, Франция, Украина и Россия) не понимает, как Украина будет согласовывать с ОРЛДО новый закон об особом статусе Донбасса.

Читайте такжеПутин хочет набросить Донбасс на Украину, как ошейник – Сенцов

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью Пескова телеканалу "Россия-1".

"Это такой краеугольный закон, а главное, его предстоит согласовать с "ДНР" и "ЛНР", а до сих пор Киев исключает прямые контакты. Как они будут согласовывать, в каком формате? То есть, тогда появится больше вопросов", - сказал он.

По словам Пескова, "нормандская четверка" рассчитывает на то, что украинская сторона "понимает, как они будут дальше себя вести и что будут делать с этим законом".

Как сообщал УНИАН, 4 октября 2018 года Верховная Рада Украины поддержала пролонгацию закона №9153 об особом порядке местного самоуправления в ОРЛДО до 31 декабря 2019 года.

Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу только после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона (об особом порядке местного самоуправления), в том числе в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.

Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО был принят в сентябре 2014 года, вступил в силу 18 октября 2014 сроком на 3 года.

3 октября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет разработан новый закон об особом статусе Донбасса.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявил, что другого закона об особом статусе Донбасса быть не может, а у закона нынешнего, по Минским соглашениям, в конце года истекает срок действия.