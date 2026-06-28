В ночь на 28 июня Россия ударила 'Цирконами', баллистикой и БПЛА: сколько удалось сбить

Зафиксировано попадание ракеты и 14 ударных беспилотников в 11 точках, а также падение сбитых аппаратов в 13 точках.

В ночь на 28 июня (с 18:00 27 июня) российские оккупанты атаковали Украину баллистическими ракетами, ударными беспилотниками и двумя противокорабельными ракетами "Циркон"/"Оникс".

Ракетками "Циркон"/"Оникс" враг нанес удар из Курской области России, сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram. Шестью баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400 по Украине нанесли удар из Брянской области России, а 142 ударными БПЛА типа Shahed (в том числе реактивными), "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – Россия, временно оккупированная территория Донецка, а также Гвардейское – ВОТ Крыма.

"По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбита/подавлена одна противокорабельная ракета "Циркон"/"Оникс", шесть баллистических ракет "Искандер-М"/С-400 и 125 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны", – говорится в сообщении.

Видео дня

В ВВС ВСУ также отметили, что было зафиксировано попадание ракеты и 14 ударных БПЛА в 11 точках, а также падение обломков сбитых ракет в 13 точках.

Атака на Киев

Как сообщал УНИАН, в ночь на 28 июня россияне атаковали, в частности, Киев. Тимур Ткаченко, глава Киевской городской военной администрации, заявил, что враг атаковал столицу баллистическими ракетами.

Впоследствии он сообщил, что в результате атаки по нескольким адресам в Дарницком районе столицы вспыхнули пожары, в частности возле жилого дома. Возгорание произошло также на СТО, горело еще одно нежилое здание. В результате атаки пострадали два человека.

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