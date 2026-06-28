Украина ударила по двум российским НПЗ: Зеленский раскрыл детали (видео)

Он подчеркнул, что Украина и впредь будет реагировать на российский террор.

Этой ночью украинские "дальнобойные санкции" достигли двух нефтеперерабатывающих заводов в России – в Краснодарском и Ярославском регионах. Об этом в своем Telegram-канале заявил президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что День Конституции Украины "наши воины начали очень удачно".

"Этой ночью наши далекобойные санкции достигли двух нефтеперерабатывающих заводов в России. Поражен НПЗ "Славянский" в Краснодарском регионе – это примерно 300 километров от линии фронта. Также мы поразили НПЗ в Ярославской области, что примерно в 700 километрах от нашей границы", – подчеркнул глава государства.

Он добавил, что Украина продолжает операции, которые ослабляют возможности России вести войну. "Каждая наша дальнобойная санкция – это сокращение ресурсов, работающих на российскую военную машину, и еще один шаг к миру. Будем и впредь отвечать на российский террор", – подчеркнул Зеленский.

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Удары по российской военной промышленности

Как сообщалось, в ночь на 27 июня российский город Волгоград подвергся ракетному обстрелу. Согласно данным OSINT-аналитиков, был атакован завод "Титан-Баррикады" – одно из ключевых предприятий военно-промышленного комплекса России, выпускающее ракетные установки "Искандер-М", "Тополь-М" и "Ярс".

В соцсетях было опубликовано видео пролета ракеты во время атаки. Как отметила ASTRA, скорее всего, удары наносились украинскими крылатыми ракетами большой дальности "Фламинго".

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