Даже самые современные круизные лайнеры не застрахованы от гибели, если окажутся брошенными посреди океана.

Круизные лайнеры в наше время выглядят настолько огромными и в то же время устойчивыми, что кажется, будто они могут оставаться на плаву практически бесконечно. Однако даже такие гиганты не могут вечно противостоять стихии: если оставить лайнер посреди открытого моря без экипажа и обслуживания, рано или поздно он потонет. Но насколько быстро это может произойти?

Разберемся, сколько времени требуется, чтобы большой корабль затонул и какие факторы могут на это повлиять.

Как долго корабль может находиться в море - возможные сценарии

Сперва нужно понимать, что даже современный лайнер может либо уйти под воду за считанные часы, либо дрейфовать по океану десятилетиями - и зависит это прежде всего от изначального состояния судна и его локации.

Видео дня

Так, если корпус остается целым и судно просто брошено без экипажа, то уже в первые дни в нем постепенно прекратят работу насосы и системы питания, из-за чего вода начнет медленно проникать через мелкие повреждения, иллюминаторы и вентиляционные шахты.

В теплых морях такое судно скорее всего потеряет устойчивость и затонет в срок от полугода до пяти лет, тогда как в холодных морях этот срок может быть несколько больше за счет более медленного развития коррозии и, соответственно, разрушения корпуса в условиях низких температур.

Однако мелкие протечки - не единственная опасность. Уже спустя 1–2 недели без топлива и технического обслуживания лайнер постепенно утрачивает системы стабилизации, в том числе гидравлические успокоители качки - то, что помогает кораблям не тонуть - и становится заметно более уязвимым к воздействию волн.

В итоге отсутствие этих механизмов сильно повышает риск переворота судна, особенно при сильном шторме.

Как долго корабль может находиться в море - реальные инциденты

Тем не менее, хотя с годами стальной корпус любого корабля все равно разрушается из-за коррозии, корпуса крупных лайнеров могут сохранять плавучесть десятилетиями, при отсутствии серьезных повреждений.

К тому же все эти сценарии хорошо прослеживаются и на реальных примерах. Так, например, в 2012 году итальянский лайнер "Коста Конкордия" фактически был обречен на крушение сразу после того, как сел на мель - на это ушло всего 6 часов. И хотя здесь решающим фактором стало скорее повреждение корпуса, а не коррозия, этот инцидент все же показал, как быстро огромный современный лайнер может уйти на дно.

С другой стороны судно "Любовь Орлова", сорвавшееся с буксира зимой 2013 года, по разным оценкам, могло затонуть лишь осенью того же года, пробыв в открытом океане почти целый год, так и не будучи никогда найденным.

И, наконец, совершенно другие цифры показывает история знаменитого парохода "Бейчимо", который около 40 лет дрейфовал без экипажа у берегов Аляски, за что даже получил звание "корабля-призрака".

В общем, нельзя точно сказать, сколько времени требуется, чтобы большой корабль затонул, но среднестатистический современный лайнер может прожить без обслуживания месяцы и даже годы, а в редких случаях - сохраняться десятилетиями, пока его не разрушат штормы, коррозия или столкновение о берег.

Ранее мы писали, какая страна впервые запустила морской круиз только для мусульман.

Вас также могут заинтересовать новости: