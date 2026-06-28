Украина установила рекорд по ударам по российскому ВПК, – СМИ

Июнь стал рекордным месяцем по количеству воздушных ударов Украины по предприятиям российского военно-промышленного комплекса. За месяц было атаковано не менее 13 объектов, что является самым высоким показателем с начала 2026 года, свидетельствует анализ издания "Агентство".
Одной из последних целей стал завод "Титан-Баррикады" в Волгограде, который подвергся атаке в субботу. Российские власти официально не назвали предприятие, однако губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о повреждении производственных объектов одного из заводов. По его словам, погиб один работник, ещё 11 человек получили ранения.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удар был нанесен ракетами FP-5 "Фламинго". По данным украинских OSINT-аналитиков, целью был именно завод "Титан-Баррикады".
Предприятие производит пусковые установки для стратегических ракетных комплексов "Ярс", "Тополь-М", "Сармат" и оперативно-тактических комплексов "Искандер-М". Кроме того, по информации Financial Times, завод участвует в производстве ракетного комплекса "Орешник".
В течение июня украинские силы атаковали ряд предприятий российского оборонно-промышленного комплекса.
Среди них:
- завод "Прогресс" в Мичуринске, который производит оборудование для систем управления ракетной и авиационной техникой;
- "Завод Эластик" в Рязанской области, где выпускают авиабомбы, артиллерийские боеприпасы и комплектующие для высокоточного оружия;
- предприятие "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах, производящее навигационное оборудование для ракет "Искандер-М", "Калибр" и беспилотников;
- завод "Экран-оптические системы", производящий компоненты для приборов ночного видения;
- предприятия "Тольяттикаучук" и "Нижнекамскнефтехим", входящие в реестр оборонных предприятий России;
- химический завод "Азот", продукция которого используется в производстве артиллерийских боеприпасов;
- Воронежский завод полупроводниковых приборов, производящий электронику для российских ракетных и зенитных комплексов;
- Оренбургский газоперерабатывающий и гелиевый заводы;
- судостроительный завод "Затока" во временно оккупированном Крыму.
Также сообщалось о попытках атак на Центральное конструкторское бюро апаратостроения и Научно-исследовательский институт морской теплотехники.
Июнь стал самым масштабным месяцем
По подсчетам журналистов, с начала года по объектам российского военно-промышленного комплекса было нанесено не менее 48 воздушных ударов.
После июня самым интенсивным месяцем стал март, когда было зафиксировано 11 атак. В феврале и апреле произошло по семь ударов, а в январе и мае – по пять.
Аналитики отмечают, что июнь также стал самым разнообразным по типам целей. Украинские удары были направлены против производителей ракет, электроники, боеприпасов, химической продукции, кораблей и предприятий тяжелого машиностроения.
Кампания давления на Кремль – последние новости
Серия ударов является частью более широкой кампании по снижению военного потенциала России и усилению давления на Кремль.
В конце июня президент Владимир Зеленский сообщил об утверждении "40-дневной операции воздействия" на Россию, главной целью которой названо принуждение страны-агрессора к прекращению войны.