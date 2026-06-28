Украина установила рекорд по ударам по российскому ВПК, – СМИ

В прошлом месяце под ударами оказались заводы, производящие ракеты, дроны, боеприпасы, электронику и компоненты для российской армии.

Июнь стал рекордным месяцем по количеству воздушных ударов Украины по предприятиям российского военно-промышленного комплекса. За месяц было атаковано не менее 13 объектов, что является самым высоким показателем с начала 2026 года, свидетельствует анализ издания "Агентство".

Одной из последних целей стал завод "Титан-Баррикады" в Волгограде, который подвергся атаке в субботу. Российские власти официально не назвали предприятие, однако губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о повреждении производственных объектов одного из заводов. По его словам, погиб один работник, ещё 11 человек получили ранения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удар был нанесен ракетами FP-5 "Фламинго". По данным украинских OSINT-аналитиков, целью был именно завод "Титан-Баррикады".

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Предприятие производит пусковые установки для стратегических ракетных комплексов "Ярс", "Тополь-М", "Сармат" и оперативно-тактических комплексов "Искандер-М". Кроме того, по информации Financial Times, завод участвует в производстве ракетного комплекса "Орешник".

В течение июня украинские силы атаковали ряд предприятий российского оборонно-промышленного комплекса.

Среди них:

завод "Прогресс" в Мичуринске, который производит оборудование для систем управления ракетной и авиационной техникой;

"Завод Эластик" в Рязанской области, где выпускают авиабомбы, артиллерийские боеприпасы и комплектующие для высокоточного оружия;

предприятие "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах, производящее навигационное оборудование для ракет "Искандер-М", "Калибр" и беспилотников;

завод "Экран-оптические системы", производящий компоненты для приборов ночного видения;

предприятия "Тольяттикаучук" и "Нижнекамскнефтехим", входящие в реестр оборонных предприятий России;

химический завод "Азот", продукция которого используется в производстве артиллерийских боеприпасов;

Воронежский завод полупроводниковых приборов, производящий электронику для российских ракетных и зенитных комплексов;

Оренбургский газоперерабатывающий и гелиевый заводы;

судостроительный завод "Затока" во временно оккупированном Крыму.

Также сообщалось о попытках атак на Центральное конструкторское бюро апаратостроения и Научно-исследовательский институт морской теплотехники.

Июнь стал самым масштабным месяцем

По подсчетам журналистов, с начала года по объектам российского военно-промышленного комплекса было нанесено не менее 48 воздушных ударов.

После июня самым интенсивным месяцем стал март, когда было зафиксировано 11 атак. В феврале и апреле произошло по семь ударов, а в январе и мае – по пять.

Аналитики отмечают, что июнь также стал самым разнообразным по типам целей. Украинские удары были направлены против производителей ракет, электроники, боеприпасов, химической продукции, кораблей и предприятий тяжелого машиностроения.

Кампания давления на Кремль – последние новости

Серия ударов является частью более широкой кампании по снижению военного потенциала России и усилению давления на Кремль.

В конце июня президент Владимир Зеленский сообщил об утверждении "40-дневной операции воздействия" на Россию, главной целью которой названо принуждение страны-агрессора к прекращению войны.

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