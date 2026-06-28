Прогремели 16 взрывов: в Крыму после ночной атаки вспыхнул пожар на Сакской ТЭЦ, - мониторы

В районе топливных резервуаров вспыхнул пожар.

В ночь на 28 июня украинские дроны атаковали Сакскую ТЭЦ во временно оккупированном Крыму. Пожар возник в районе резервуаров с топливом.

Всего было зафиксировано 16 взрывов в течение часа, пишет мониторинговая группа "Крымский ветер" в Telegram со ссылкой на спутниковые снимки. Также сообщается, что электрическая мощность Сакской теплоэлектроцентрали составляет 149,4 МВт. ТЭЦ является основным производителем тепловой энергии в Саках.

На временно оккупированном полуострове уже наблюдаются проблемы с энергоснабжением.

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Продолжающиеся удары Украины по Крыму - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что Крым погрузился в неопределенность из-за ударов Украины. В Севастополе ввели отключения электроэнергии, по всему полуострову ограничили продажу топлива для населения, а детские летние лагеря временно закрыли.

Кроме того, мы также рассказывали, что в Крыму и Севастополе введен режим чрезвычайной ситуации. Сообщается, что данный режим якобы принимается в целях упорядочения финансово-денежных, кредитных, договорных и других отношений, и с вопросами восстановления ущерба.

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