Фединчик впервые отреагировал на помолвку своей экс-жены Денисенко

Актер признался, на какие темы он общается с бывшей.

Известный украинский актер Андрей Фединчик впервые прокомментировал помолвку своей бывшей жены Наталки Денисенко.

Напомним, на днях новый избранник актрисы - Юрий Савранский - сделал ей предложение во время отдыха в Турции. Романтическими фото влюбленные поделились в своем Instagram и отметили, что готовы принимать поздравления.

"Вчера она сказала ему "да" у храма Аполлона, где встречались Марк Антоний и Клеопатра", – писала звездная невеста.

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Однако бывший муж Наталки – Андрей Фединчик – в комментарии Саше Гетьману признался, что не следит за жизнью бывшей супруги. Об изменениях в её личной жизни он сказал следующее:

"Мы не общаемся, кроме как по поводу сына. Я не слежу за её жизнью, поэтому меня это не касается. Мы не обсуждаем это. Этот вопрос вообще не поднимался".

К слову, Фединчик и Денисенко сыграли свадьбу в 2017 году. Спустя некоторое время у них родился сын Андрей. Однако в прошлом году стало известно, что супруги решили прекратить отношения. Позже они официально развелись. Ходят слухи, что Наталка закрутила новый роман, находясь ещё в браке с Андреем.

Напомним, ранее Наталка Денисенко высказалась об идеальной свадьбе с новым возлюбленным.

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