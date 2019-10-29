Переговоры в Минске открыли путь к встрече в "нормандском формате" на высшем уровне - Олифер

В то же время Олифер заявляет, что ситуация с безопасностью остается напряженной.

Итоги работы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе за последнее время открыли путь к встрече в "нормандском формате" с участием лидеров Украины, Франции, Германии и РФ, на которой может произойти согласование "дорожной карты" для установления мира на востоке Украины.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Итоги работы ТКГ за последний период открыли путь к встрече в "нормандском формате" на высшем уровне, где, по мнению Леонида Кучмы, возможно согласование "дорожной карты" достижения мира в Украине", - заявила Олифер.

Она напомнила, что сегодня Трехсторонняя контактная группа получила информацию о начале разведения сил и средств на участке в районе Золотого.

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"В соответствии с Рамочным решением ТКГ от 2016 года следующим шагом должно стать разведение сил и средств на участке в районе н.п. Петровское - при 7-дневном соблюдении режима тишины", - отметила Олифер.

В то же время она заявила, что за пределами этих участков ситуация по безопасности остается напряженной.

"Беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ ко всей территории Украины указан в мандате миссии, и мы требуем обеспечения допуска патрулей СММ ко всей территории ОРДЛО", - отметила пресс-секретарь Кучмы.