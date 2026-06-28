Дальнобойные удары Украины довели Россию до паники, – WP

БПЛА привели к сокращению производства бензина на четверть.

Украина резко усилила удары вглубь России. На фоне топливного кризиса и обвала фондового рынка в российских элитах нарастает паника – об этом пишет The Washington Post со ссылкой на российских чиновников и аналитиков, высказавшихся на условиях анонимности.

Речь идет о том, что всего за одну неделю украинские дроны нанесли удары по нефтяным объектам по всей России, заводу микроэлектроники ВЗПП-С в Воронеже – он производит компоненты для баллистических ракет, – а также по химическому предприятию в Туле, которое является ключевым для производства боеприпасов. В Крыму после ударов отключили свет по всему полуострову, приостановили продажу топлива и объявили чрезвычайное положение.

Известно, что производство бензина в России за неделю с 15 по 21 июня упало на 25%, десятки регионов ввели талоны. Путин провел экстренное заседание из-за топливного кризиса. Главный нефтеперерабатывающий актив Москвы – НПЗ в столице – после удара на прошлой неделе может простаивать до следующего года.

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"Состояние полной неопределенности, – цитирует издание бывшего российского финансового чиновника. – Ощущение, что выхода нет".

Фондовый рынок России с начала июня просел более чем на 13% – как отмечается, это самое большое падение с сентября 2022 года, когда ВСУ отбили значительную часть Харьковской области.

По предварительной информации, цена на российскую нефть упала до уровней, которых не было до удара США и Израиля по Ирану, – около 50 долларов за баррель. Дефицит федерального бюджета на конец мая достиг 6 триллионов рублей – вдвое больше, чем год назад, и уже превысил планку на весь 2026 год.

"Бюджет трещит по швам. Дефицит огромный, а Фонд национального благосостояния почти исчерпан", – сказал изданию один из российских чиновников.

На этом фоне лидер Компартии России Геннадий Зюганов публично призвал "мобилизовать" 130 триллионов рублей с банковских счетов граждан и бизнеса.

"Эта проблема решается быстро. Будь я президентом – решил бы одним указом", – заявил он в парламенте.

Также стало известно, что Минфин готовит законопроект о возможном доступе к 40 миллиардам долларов пенсионных накоплений в частных фондах.

"Правительство может попытаться забрать деньги любым способом. Все думают, как вывести средства и уехать", – рассказал московский бизнесмен.

По мнению аналитиков, несмотря на все давление, Путин вряд ли пойдет на уступки – вместо этого, как говорится в материале, он, скорее всего, ответит новой волной эскалации.

"Похоже, нас ждет новый цикл эскалации", – подытоживает российский академик, близкий к дипломатическим кругам.

Удары по России – что известно

Ранее СБУ во второй раз нанесла удар по станции "Второво" во Владимирской области. Это нефтеперекачивающая станция, которая транспортирует дизельное топливо к московскому кольцевому нефтепродуктопроводу и далее – на крупные нефтебазы вокруг Москвы, а также обеспечивает экспорт через порты Балтийского моря. Станция входит в структуру "Транснефть-Верхняя Волга". Первый удар по ней был нанесен 10 июня.

Также Силы обороны разрушили мост возле Роздольного в Крыму. Пролет автомобильного моста обрушился на железнодорожное полотно. Одновременно был нанесен удар по железнодорожному мосту через Северо-Крымский канал неподалеку. Повторные удары 22 и 23 июня сорвали попытки россиян отремонтировать железнодорожный объект – дроны поразили и ремонтную технику.

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