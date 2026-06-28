Ученые предлагают 1 млн долларов за расшифровку 'мертвого' папируса римской эпохи

Исследователи впервые полностью расшифровали обугленный папирус из Геркуланума, а теперь ищут того, кто сможет прочитать ещё один древний свиток.

Международная команда исследователей впервые полностью расшифровала древнеримский папирус из Геркуланума, который почти две тысячи лет считался непригодным для чтения после извержения Везувия. Добиться этого удалось благодаря искусственному интеллекту и технологии "виртуального разворачивания", сообщает Reuters.

Во время онлайн-конференции в Неаполе команда объявила, что смогла "виртуально раскрыть" один из обугленных свитков.

В результате исследователи прочитали 70 колонок текста произведения "О недостатках. Книга I", которое приписывается эпикурейскому философу Филодему.

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Кроме того, удалось расшифровать почти 1,5 метра текста с еще одного папируса, датированного III–II веками до нашей эры. Это самый древний свиток, который удалось прочитать с помощью новой технологии. Его содержание касается этики и искусства.

"Еще год назад любому из нас показалось бы безумием думать, что полный свиток с сотнями столбцов текста можно прочитать без какого-либо вмешательства. Сегодня мы показали, что это возможно", – заявил профессор Университета Кентукки Брент Силес.

Как удалось прочитать обугленный папирус

Чтобы не повредить чрезвычайно хрупкие свитки, ученые использовали высокоточное рентгеновское сканирование и алгоритмы искусственного интеллекта, способные обнаруживать следы чернил внутри свернутых слоев папируса.

Метод получил название "виртуальное разворачивание". Он позволяет прочитать текст, не раскрывая физически сам документ.

По словам ведущей папиролога проекта Федерики Николарди, ранее любые попытки раскрыть свитки почти всегда приводили к их повреждению.

"Благодаря виртуальному разворачиванию нам больше не приходится выбирать между сохранением и чтением этих уникальных артефактов. Мы можем делать и то, и другое", – пояснила она.

За расшифровку следующего свитка заплатят миллион долларов

Проект Vesuvius Challenge открыл доступ ко всем цифровым моделям, программному коду и результатам исследований для ученых со всего мира.

Организаторы также объявили новый конкурс с призовым фондом в 1 миллион долларов. Такое вознаграждение получит первый человек или команда, которая полностью расшифрует ещё один папирус из коллекции.

Всего в рамках инициативы уже предусмотрены вознаграждения на сумму 1,8 миллиона долларов.

Впереди ещё более 600 нерасшифрованных свитков

На данный момент исследователи отсканировали около 45 свитков, однако более 600 папирусов из Геркуланума до сих пор остаются нерасшифрованными. Кроме того, археологи еще не завершили раскопки виллы, где их нашли.

По словам команды проекта, последние достижения существенно ускорили процесс: один из свитков удалось полностью расшифровать всего за 24 часа, получив около 140 новых колонок древнего текста.

Учёные убеждены, что новые технологии открывают возможность прочитать всю коллекцию древних рукописей, которые почти две тысячи лет считались навсегда утраченными.

Другие новости науки

Как сообщал УНИАН, археологи в Луксоре открыли высеченную в скале погребальную камеру и обнаружили тайник с расписными деревянными саркофагами. Находка включает 22 гроба с мумифицированными останками и восемь редких папирусов, обнаруженных внутри большого глиняного сосуда.

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