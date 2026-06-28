До -5 кг без строгих диет: профессор раскрыл 'золотой' секрет завтрака

Одно изменение в режиме питания – и, по словам исследователя, можно сбросить до 5 кг без подсчета калорий.

Завтрак не обязательно должен быть сразу после пробуждения – его можно отложить до 11:00, и это, по словам экспертов, может положительно повлиять на вес. Об этом заявил профессор генетической эпидемиологии из Королевского колледжа Лондона Тим Спектор, передает портал Rynek Zdrowia.

По словам ученого, эффективной может быть стратегия, при которой между ужином и завтраком выдерживается примерно 14-часовой перерыв.

Как отмечает Спектор, если ужин происходит около 21:00, то первый прием пищи на следующий день логично сдвигается на 10:30–11:00.

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"Пост в течение 14 часов в день при сохранении той же калорийности легче соблюдать в долгосрочной перспективе", – пояснил эксперт.

Он добавляет, что такой режим может поддерживать циркадные ритмы кишечной микрофлоры, что влияет на метаболизм.

Минус 2–5 кг без жестких диет

По оценкам исследователя, соблюдение такого режима питания в течение нескольких месяцев может помочь снизить вес примерно на 2–5 килограммов, даже без сокращения калорийности рациона.

В то же время он подчеркивает, что универсального правила для всех нет – и ранний завтрак не является обязательным. Более того, по словам Спектора, у части людей слишком ранний прием пищи может даже способствовать набору веса.

Профессор обосновывает свои выводы исследованиями, проведенными среди племени хадза, представители которого редко сталкиваются с ожирением и диабетом 2 типа.

Их первый прием пищи обычно приходится примерно на 10:30–11:00, что, по мнению ученого, может быть связано с естественными ритмами организма.

Что есть на завтрак

Эксперт также советует делать завтрак питательным и сбалансированным, чтобы обеспечить длительное чувство сытости и заряд энергии до следующего приема пищи.

Среди рекомендуемых продуктов: яйца, творог, греческий йогурт, овсянка, цельнозерновой хлеб, орехи, семена, авокадо, овощи, ягоды, а также белковые продукты – курица, индейка, говядина, лосось и тунец.

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