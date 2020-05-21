Эскалация на Донбассе: один защитник погиб, много раненых

Пострадавшие эвакуированы в медицинские учреждения.

На Донбассе в результате обстрелов оккупантов погиб один военнослужащий Вооруженных сил Украины, двое получили ранения, а еще четверо получили боевые травмы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на онлайн-брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Максим Праута.

По его словам, с начала суток российские оккупационные войска трижды обстреляли украинские позиции на Донбассе.

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На Луганском направлении ночью оккупанты выпустили 3 мины 120-го калибра по опорным пунктам подразделений Объединенных сил вблизи Крымского.

На Донецком направлении с наступлением новых суток противник открыл огонь из стрелкового оружия неподалеку Богдановки.

Утром из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия враг обстрелял украинские позиции в районе Старогнатовки.

По словам Прауты, в результате преступных действий российско-оккупационных войск погиб один военнослужащий ВСУ, двое украинских воинов ранены, еще четверо получили боевые травмы.

Все они в настоящее время эвакуированы в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи.

«Не оставляя действия противника безнаказанными, подразделения Объединенных сил в ответ вели огонь по вражеским опорным пунктам из дежурных огневых средств. Более подробную информацию о событиях сегодняшних суток и потерях, причиненных противнику, в ближайшее время обнародует штаб операции", - уточнил Праута.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.