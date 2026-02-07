Москва хочет от США признания Крыма российским, – Зеленский

Украина не будет поддерживать никакие договоренности РФ и США, которые противоречат Конституции Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что Украина против вознаграждения России за совершенную военную агрессию против Украины. Глава государства не собирается идти на какие-либо возможные договоренности, которые могут касаться изменения статуса временно оккупированного Крыма. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал во время общения с журналистами.

"Я считаю, что, скорее всего, Россия дает сигнал Америке – признайте Крым. Понимая, что Украина не признает. И понимая, что Украина имеет влияние в европейском сегменте. Даже те страны, которые не являются нашими сторонниками в этой войне, все равно являются сторонниками территориальной целостности Украины. Потому что понимают, что рискуя нами, они будут рисковать и своими определенными территориями", – сообщил Зеленский.

Глава государства убежден, что такая вероятность, что о чем-то подобном говорит Россия с Америкой, может иметь место.

"Мы просто передаем сигнал, что все стороны должны договориться о достойном и надежном окончании войны, которое не создает новых рисков войны из-за вознаграждения для агрессора. Мы просто говорим, что если кто-то хочет решить за нас те вопросы, которые противоречат Конституции Украины или украинскому законодательству, то таких договоренностей Украина поддерживать не будет", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства напомнил о неизменной позиции, что Украина хочет окончания войны.

"И чтобы Америка также была довольна, и чтобы украинский народ был доволен. И даже если речь идет о компромиссах, они все равно должны быть справедливыми. Да, наверное, некоторые вещи в отношениях США и России нас не касаются. Но если они затрагивают каким-то образом наши национальные интересы, украинский народ, наши территории, – то мы хотели бы видеть это, чтобы потом не было проблем, и это точно не должно происходить вопреки интересам украинцев", – сообщил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, временно оккупированная украинская Автономная республика Крым приближается к 12-летию российской оккупации. Местные жители жалуются на невыносимые условия жизни, которые им создали оккупанты. Россия превратила Крым в военную базу и использует полуостров для ведения войны против Украины.

Покупать недвижимость во временно оккупированном Россией Крыму - дело очень рискованное, учитывая, что, по украинскому законодательству, сделки, которые проводятся там через российские структуры, не считаются правомочными.

