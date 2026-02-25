После удара Storm Shadow: в Крыму сносят разбитый штаб флота РФ

Здание в Севастополе, пораженное ракетами в сентябре 2023 года, демонтируют после масштабных разрушений и потерь среди офицеров РФ.

Во временно оккупированном Крыму российские власти начали демонтаж здания штаба Черноморского флота России в Севастополе, которое было поражено украинскими ракетами в сентябре 2023 года. Об этом сообщает "Крымский ветер".

22 сентября 2023 года около 13:00 по объекту был нанесен ракетный удар. Для атаки украинская авиация применила крылатые ракеты Storm Shadow с боевой частью массой 450 кг.

После попадания двух ракет здание подверглось серьезным разрушениям и фактически прекратило эксплуатацию. Минобороны РФ тогда подтвердило гибель одного военнослужащего. В то же время тогдашний глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявлял о как минимум девяти погибших и 16 раненых, среди которых – российские генералы.

Операция получила название "Крабовая ловушка". По данным Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, в момент удара в штабе находились высокопоставленные офицеры. Атака временно парализовала систему управления флотом, ведь здание выполняло роль ключевого узла связи и координации морских операций в Черном море.

История здания

Штаб располагался на месте дворца командующего флотом, построенного в 1900 году по проекту архитектора В. А. Фельдмана. После революции 1917 года в здании действовал флотский дом культуры, а во время Второй мировой войны оно было разрушено.

Современное здание штаба построили в 1958 году. В течение советского и украинского периодов оно подвергалось только капитальным ремонтам без существенной перестройки, что позволило сохранить исторический облик центра города.

До 2014 года Россия арендовала объект в соответствии с межгосударственными соглашениями с Украиной. После оккупации Крыма российское командование модернизировало системы связи и безопасности, а в 2016–2018 годах обновило фасад и внутренние помещения.

