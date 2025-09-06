За период полномасштабной войны произошло 68 обменов, отметил представитель Главного управления разведки.

Украина и Россия готовят новые обмены пленными. В ближайшее время состоятся следующие мероприятия.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в интервью Новини.LIVE. Он добавил, что Украина прилагает максимум усилий для освобождения пленных.

"Планируются и готовятся", - подчеркнул Юсов, анонсируя новые обмены.

Представитель ГУР добавил, что продолжается реализация договоренностей в Стамбуле по обмену пленными. Началась реализации договоренностей по условно "третьему Стамбулу". Параллельно идут плановые обмены. За период полномасштабной войны произошло 68 обменов.

"И не просто планируются, а готовятся, примерно, в ближайшее время, обязательно, будут следующие мероприятия", - завершил Юсов.

Обмен пленными - последние новости

Как сообщал УНИАН, 24 августа 2025 года состоялся обмен пленными между Украиной и РФ. Отметим, что в тот день в Украину вернулся и журналист УНИАН Дмитрий Хилюк, которого россияне схватили на Киевщине в начале полномасштабного вторжения, а также бывший мэр Херсона.

Освобожденный после трех лет в российском плену бывший мэр Херсона Владимир Миколаенко рассказал, как оккупанты пытались склонить его к сотрудничеству и назначить на должность "губернатора".

