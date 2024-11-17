В воздушном пространстве Украины насчитывается несколько десятков ракет.

Утром 17 ноября Россия осуществила массированный ракетный удар по территории Украины. По данным мониторинговых каналов, одновременно в воздушном пространстве нашей страны находилось 45 ракет.

По данным Воздушных сил, пуски ракет из стратегических бомбардировщиков начались в 05:42. Впоследствии РФ запустила "Калибры", была угроза баллистики из Крыма.

Ракеты держали курс на Киев, Кропивницкий, Кривой Рог, Одессу, Николаевскую, Житомирскую, Хмельницкую, Черниговскую, Полтавскую и Винницкую области. Некоторые из них меняли курс в воздухе.

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Также была угроза баллистики из Воронежа (Российская Федерация). В сети сообщали, что взрывы были слышны в Одессе, Днепре и Кривом Роге. Ракетная атака продолжается.

Обновлено в 7:18. Россия осуществила пуски гиперзвуковых ракет "Кинжал". В Киеве прогремела серия взрывов. Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что в Оболонском районе работают силы ПВО.

Зато в Воздушных силах заявили о движении ракет над рядом областей. По данным мониторинговых каналов, ракеты летят на западные регионы, в частности Тернопольскую и Львовскую области. В воздухе шесть бортов стратегических бомбардировщиков.

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что из-за атаки оккупантов в некоторых районах города исчезло электроснабжение. По данным местных пабликов, также в городе проблема с водоснабжением.

Обновлено в 7:32. По данным мониторов, Россия атакует объекты энергетической инфраструктуры. Взрывы прогремели в Виннице и в Хмельницкой области. В ряде областей работает ПВО. Есть угроза для ряда городов.

Между тем, ДТЭК заявляет об экстренных отключениях электроэнергии:

"Киев, Киевская область, Донецкая область, Днепропетровская область: по указанию Укрэнерго применяются экстренные отключения света".

Другие ракетные атаки РФ

Утром 13 ноября вооруженные силы РФ нанесли комбинированный ракетно-дроновой удар по Киеву. По данным Киевской городской военной администрации, для этого враг, вероятно, применил крылатые ракеты воздушного базирования, баллистические ракеты KN-23/KN-24/Искандер-М, беспилотники типа Shahed/Герань/Гербера/Пародия.

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