Пятая часть из них-это погибшие.

Россия за период военных действий вблизи Бахмута потеряла 100 тысяч личного состава. Как заявил 1 мая представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби, такой отметки оккупанты достигли за пять месяцев войны. Его слова передает SkyNews.

Такое число основано на оценках американской разведки. В частности известно, что с декабря 20 тысяч были убитыми, а половина из ликвидированных – это наемники ЧВК "Вагнер".

Кирби отметил, что наступление российской армии на Бахмут остановилось и провалилось.

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В последние месяцы Россия сосредоточила свои силы на Донбассе, в частности на том, чтобы захватить Бахмут. Однако украинские защитники до сих пор держат оборону города.

Текущая ситуация в Бахмуте: что известно

Командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский 1 мая заявил, что ВСУ отбили у россиян некоторые позиции в городе. На Бахмутском направлении продолжаются интенсивные боевые действия.

Главарь ЧВК "Вагнер "Евгений Пригожин заявил, что у его подопечных есть "снарядный голод". Однако военные ВСУ опровергли эту информацию. Там где нужно давить, то россияне могут "засыпать просто количеством".

Россияне хотят захватить Бахмут до 9 мая. Это важно для Путина, который якобы намерен после этой "победы" объявить о завершении войны. Такой шаг от Москвы нужен, чтобы не потерять уже захваченные территории.

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