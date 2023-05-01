За контроль над городом наши герои ведут жестокие бои с наемниками ЧВК "Вагнер".

Командующий Объединенных сил Вооруженных Сил Украины, Герой Украины генерал-лейтенант Сергей Наев показал, как наши военные готовятся окончательно "отобрать" у россиян украинский город Бахмут.

Подробностями о тактической подготовке, которую ВСУ проходят на отдельном направлении, командующий поделился в Telegram. Он отметил, что основная работа на "полигоне" заключается в шлифовании навыков, как противодействовать воздушному десанту РФ и вести эффективные бои с вражескими ДРГ в урбанизированной местности.

"В частности, в условном населенном пункте учим, как правильно подходить к дому, входить в него, зачищать комнаты, нарезать углы и тому подобное", - написал он.

Наев отметил, что эти тренировки особенно важны в условиях современной войны и боев в Бахмуте.

Россияне не возьмут Бахмут к 9 мая - мнение эксперта

Напомним, что сегодня военно-политический обозреватель Александр Коваленко прокомментировал сообщение "военкоров" РФ о том, что оккупантам осталось пройти 1,5 км для контроля над Бахмутом.

Он заявил, что враг напрасно мечтает захватить город к 9 мая. Сейчас, несмотря на сложную ситуацию, предпосылок для этого нет. ВСУ плотным огнем блокируют попытки врага пройти через перекресток Юбилейной/Чайковского (возле Новой Почты).

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