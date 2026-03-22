РФ накапливает силы на Харьковщине: Трегубов раскрыл, когда и где ждать нового наступления

Повсюду наблюдаются активные попытки россиян восстановить свой наступательный потенциал, утверждает спикер Группировки объединенных сил.

Россияне пытаются перегруппироваться на Харьковском направлении и подготовиться к наступлению на ряде участков. Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

По его словам, враг готовится к наступлению на Великобурлукском, Купянском, неофициальном Боровском направлениях и других. Трегубов отметил, что сейчас не наблюдается очень большой активности на Харьковском направлении, в то же время есть всплеск активности врага в Сумской области и был вблизи Боровой.

"Но мы повсюду наблюдаем активные попытки россиян восстанавливать свой наступательный потенциал, активные попытки россиян готовиться к более значительным наступательным действиям в ближайшие дни, недели", – подчеркнул пресс-секретарь.

Видео дня

Он объяснил, что у врага есть две задачи, которые он должен выполнить или хотя бы имитировать их выполнение: контроль над Лиманским направлением, а также создание зоны контроля вдоль границы Украины и РФ. Впрочем, добавил он, вряд ли будут эффективными попытки наступать на Лиманском направлении с севера на Славянско-Краматорскую агломерацию.

"Скорее будут наступать с юга", – сказал он и подчеркнул, что задача врага зайти вглубь Украины настолько далеко, чтобы украинские дроны не долетали до территории РФ, является невыполнимой, поскольку сейчас БПЛА залетают очень далеко.

Купянское направление

Трегубов напомнил, что российские СМИ сообщали, что в Купянске россиян не осталось, мол, все погибли под руинами больницы. Он сказал, что не готов подтвердить эти заявления, поскольку за последние дни были зафиксированы некоторые позивные РФ на территории города.

"Но им в ближайшее время придется несладко", – добавил Трегубов.

Также он рассказал о давлении врага к востоку от города, где находится плацдарм украинских сил на левом берегу реки Оскол, – речь идет о довольно активном наступлении россиян, в частности, в сторону Куриловки.

"В медиапространстве недавно было заявление о том, что якобы в Куриловку вошли российские войска. И это было чистой правдой. Вошли три человека буквально. Ну, где-то так. Небольшие группы постоянно пытаются продвигаться на восток и приближаться к Купянску-Вузловому. Без особых успехов пока, но попытки действительно активные", – сказал Трегубов.

Вовчанское направление

Трегубов отметил, что на Волчанском направлении происходит активное давление со стороны россиян.

"Постоянно давят на Волчанские Хутора и Вильчи, постоянные попытки вытеснить украинские войска из южных районов и южных окраин города. Но это неизменная ситуация уже довольно давно. Скажу так: там неудобные позиции, но их держат уже месяцами. Как-то чудом, но держат", – добавил Трегубов.

Ситуация на фронте

Как сообщал УНАН, спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов неделю назад рассказывал, что в Купянске продолжает оставаться группировка войск России. В частности, было зафиксировано 11 уникальных позывных. Он отметил, что речь может идти о 20 россиянах на руинах здания, которое было городской больницей Купянска. Они там находились в окружении.

