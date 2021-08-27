Двое награжденных защитников не дожили до этого дня - они погибли, защищая побратимов и Украину.

На днях во время парада ко Дню Независимости президент Владимир Зеленский наградил трех украинских бойцов. "Золотая звезда" за героический поступок посмертно присвоена Сергею Белоусу и Максиму Ридзаничу, а звание Героя Украины получил полковник Евгений Сидоренко.

За какие именно подвиги присуждены награды - рассказывается в сюжете ТСН.

Максим Ридзанич

"Киборг" командовал взводом снайперов в первой аэромобильной десантной роте. В далеком 2014-м он ушел на фронт добровольцем и прошел две ротации. Мать говорит: сына обожали друзья и уважали побратимы.

"С ним все хотели общаться, дружить, у него семь крестников и он каждому старался сделать подарочек. С войны он волонтерами мне цветы передавал, а теперь мы ему носим цветочки", - рассказывает женщина. Каждую неделю она приходит на могилу сына со свежими цветами.

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Погибший воин последним покинул Донецкий аэропорт, который защищал. Погиб он вблизи Опытного, спасая побратима с позывным "Малыш".

"Он сказал, что прожил 37 лет, а "Малышу" только 20. Если, говорит, не дай Бог, что случится, я себе этого не прощу. И так получилось, что он "Малыша" спас, а сам погиб", - вспоминает мать бойца.

У погибшего героя остались двое сыновей и дочь. После смерти его друзья повесили на доме в поселке Коцюбинское под Киевом мемориальную доску в память о Максиме. Там написано, что он Герой Украины. Теперь это закреплено юридически.

Сергей Белоус

Десантник 24-й мехбригады, погиб в августе 2014 года. Почетную награду за него тоже получили родственники.

Сергей Поступальский, который был заместителем комбата, где служил погибший воин, называет его чрезвычайно смелым и умным. Вспоминая его последний бой 20 августа 2014-го, который состоялся возле Луганского аэропорта, говорит, что Сергей не растерялся и дал достойный отпор врагу. Тогда боевики атаковали украинские позиции.

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"Когда начали атаковать танки, он взял РПГ-18, несколько "Мух" в руки и обвешался ими, и по танкам, которые вырывались на позиции, стрелял", - вспоминает командир.

Евгений Сидоренко

Полковник признается, что волновался и даже растерялся, получая из рук президента награду. В последние дни его постоянно поздравляют.

"Для меня эта награда очень весомая. До последнего не мог поверить", - взволнованно говорит он.

Говорит, что еще с детства мечтал быть танкистом. Мечте помешал высокий рост, поэтому стал механиком. На фронт ушел сознательно. Был контужен и ранен во время выхода из Иловайского котла, но из окружения вывел живыми всех членов экипажа.

Евгений вспоминает, как побратимы нашли неисправный и заброшенный российский танк. Тогда он его отремонтировал и самостоятельно расстрелял колонну россиян, шедших в наступление.

Автор: Юрий Годован