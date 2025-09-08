Гнатик объяснила, может ли мужчина выехать за границу сам без человека, который нуждается в сопровождении

Мужчина призывного возраста может выехать за границу во время войны, если имеет близких родственников с инвалидностью. Адвокат Адвокатского объединения "Актум" Наталья Гнатик объяснила в интервью РБК-Украина, что для этого нужно сделать.

Гнатик пояснила, что если мужчине этот человек приходится матерью или отцом, тестем или тещей, свекром или свекровью, а также если у человека есть установленная инвалидность первой или второй группы, тогда он имеет право на его сопровождение.

Чтобы выехать за границу в качестве сопровождающего лица, мужчине нужно иметь определенный перечень документов: паспорт лица с инвалидностью и сопровождающего, справка МСЭК или выписка ЕКОИПФО, удостоверение лица с инвалидностью или пенсионное удостоверение, документы, подтверждающие родственную связь, а также подтверждение зарегистрированного совместного места жительства. Адвокат советует предоставлять именно выписку из "Дії".

Также адвокат добавила, что если мать или отец нуждаются в постоянном уходе, но им не присвоена группа инвалидности, основание для выезда возможно только при наличии решения врачебно-консультативной комиссии (ВКК) о необходимости в постоянном постороннем уходе. Также надо будет предоставить документы, подтверждающие родственные связи, а также паспорта лица, нуждающегося в уходе и сопровождающего.

Примечательно, что другие родственники, в частности, братья, сестры, бабушка, дедушка и т.д., которые нуждаются в постоянном уходе, поскольку не относятся к первой линии родства, могут быть сопровождены только в случае официального оформления ухода.

В таком случае, пояснила адвокат, нужны следующие документы: заключение ВКК или справка МСЭК/ЭКОИПФО с указанием потребности в постоянном уходе; Акт установления факта ухода или справка о компенсации/надбавке за уход; паспорта лица, нуждающегося в уходе и сопровождающего.

Кроме этого, Гнатик объяснила, что чтобы оформить опеку над психически больным лицом, должно быть основание, которое возникает только при наличии решения суда о признании лица недееспособным. Также такому лицу должны назначить опекуна. Указывается, что в таком случае, опекун имеет право сопровождать такое лицо за границу.

Если ребенок имеет инвалидность, до достижения им совершеннолетия, то есть, до 18 лет его может сопровождать один из родителей или опекун. Когда такому лицу исполняется 18 лет, и он имеет инвалидность I или II группы, сопровождение уже оформляется по общим правилам.

По словам адвоката, лицо, которое должно сопровождать человека с инвалидностью, может самостоятельно выехать за границу, если лицо с инвалидностью или лицо, нуждающееся в постоянном уходе, уже находится за границей.

Однако, для этого надо предоставить документы, подтверждающие пребывание на консульском учете и документов, дающих право на выезд, но необходимо предоставить нотариально заверенные копии.

Указывается, что лица, сопровождающие человека с инвалидностью или лицо, которое нуждается в постоянном уходе, должны вернуться в Украину вместе.

Гнатик советует лицам призывного возраста перед поездкой обязательно проверить свои военно-учетные документы в приложении "Резерв+ или загрузить электронную копию документов через приложение "Дія".

Также она советует дополнительно иметь распечатанную версию военно-учетного документа (ВОД), сформированную не ранее чем за 3 дня до выезда, а лучше скачать именно в день выезда или накануне данные.

