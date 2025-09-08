Крылатая ракета "Фламинго" впоследствии может усугубить ситуацию внутри России.

Украинская программа дальнобойных ударов начала приносить результаты уже к концу 2024 года. К этому времени несколько типов ударных дронов большой дальности, включая AN-196 "Лютый", AQ-400 Scythe и FP-1, уже выпускались серийно на разных производственных линиях. Этому сопутствовало создание достаточно устойчивой цепочки поставок мини-крылатых ракет.

В отличие от дронов, такие ракеты, хоть и легче и менее вооружены по сравнению с крупными западными аналогами, обладают большей скоростью, большей грузоподъемностью и, самое главное, не ограничены западными требованиями по целеуказанию, заявил научный сотрудник Oslo Nuclear Project (ONP) и внештатный исследователь программы Transatlantic Defense and Security Центра анализа европейской политики (CEPA) Фабиан Хоффманн.

В декабре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2025 году ВСУ получат 30 000 дальнобойных и глубинно-ударных средств. Тогда это казалось чрезмерно оптимистичным прогнозом, но сейчас он, похоже, начинает сбываться, считает автор материала. По его словам, точные цифры по дронам и мини-крылатым ракетам проверить сложно, однако продолжающаяся украинская кампания ударов указывает на доступ к сотням, если не тысячам таких средств ежемесячно.

"Теперь Украина делает следующий шаг в развитии своего дальнобойного арсенала. Несмотря на быстрое наращивание впечатляющего набора дальнобойных средств, до сих пор у страны не было собственных тяжелых ракет. Фактически, кроме Storm Shadow/SCALP-EG и ATACMS, запасы которых, вероятно, уже исчерпаны, Украина не имела доступа к "тяжелым ударам" с сочетанием большой дальности, высокой скорости и мощной боевой нагрузки", - отметил Хоффманн.

С военной точки зрения это неидеально. Хоть украинские дроны и мини-крылатые ракеты могут поражать цели глубоко в России — теоретически даже дальше, чем западные аналоги, — их боезаряды составляет около 10-100 кг.

К тому же многие из них, по мнению автора, особенно дроны, "довольно медленные". Это якобы облегчает их перехват и снижает проникающую способность боеголовки из-за низкой кинетической энергии при ударе. Эти характеристики ограничивают их смертоносность и выживаемость на современном поле боя.

Крылатая ракета "Фламинго"

В августе украинский производитель Fire Point представил FP-5 Flamingo — крупную тяжелую крылатую ракету, способную нести до 1150 кг боевой нагрузки на расстояние до 3000 км. Компания заявила, что может производить по одной ракете в день (около 30 в месяц) и при достаточном финансировании количество можно увеличить до 2500 в год.

"Без сомнений, эти цифры выглядят чрезмерно оптимистичными. Кроме того, первые пуски Flamingo показали смешанные результаты. Из трех ракет, выпущенных по относительно слабозащищенной цели в Крыму, только две достигли района удара. Одна промахнулась на 100–200 метров, другая попала в цель и нанесла значительный урон, но тоже отклонилась на 15–40 метров", - заявил Хоффманн.

Этот результат показывает, насколько сложной задачей остается производство качественных ракетных систем, особенно по мере перехода Украины от простых и легких дронов и мини-ракет к более тяжелым и сложным образцам.

Тем не менее, вектор развития украинского арсенала очевиден. Flamingo — лишь один из нескольких тяжелых украинских проектов, близких к серийному производству. Среди них также баллистическая ракета малой/средней дальности "Гром-2" и крылатая ракета наземного базирования "Коршун". Все они демонстрируют стремление Украины дополнить свой арсенал "тяжелым ударным кулаком".

"Для России перспектива тревожная. Если Украина действительно введет такие ракеты в строй, интенсивность ее ударной кампании возрастет — вероятнее всего, в ущерб критической нефтегазовой инфраструктуре, которая и без того страдает от текущих атак", - подчеркнул автор.

Однако по мере того как Украина будет наращивать тяжелый ракетный арсенал, его стоимость резко увеличится. Например, Flamingo оценивается в 500 000–1 000 000 долларов за единицу — это примерно в 10–20 раз дороже массово выпускаемых дронов. Поэтому внешнее финансирование украинских ракетных программ станет еще более важным и должно быть приоритетом.

Ранее УНИАН сообщал про некоторые особенности этой крылатой ракеты. Согласно заявленным характеристикам, "Фламинго" может работать по целям на расстоянии до 3000 км. По словам эксперта по военной контрразведке Михаила Притулы, это абсолютно достижимое расстояние.

Кроме того, мы также рассказывали, может ли ракета "Фламинго" уничтожить Крымский мост. По словам авиационного эксперта Анатолия Храпчинского, наличие такого типа вооружения "может помочь" в исполнении этой задачи. Однако для уничтожения Крымского моста есть другие не менее интересные решения.

