Еда в ФРГ невкусная, утверждают в сети.

Благодаря Евростату известно, сколько получают пенсионеры в Германии в среднем в месяц, – это 1440 евро (почти 70 тысяч гривень). Украинка, которая выехала в ФРГ после начала полномасштабного вторжения России на территорию ее Родины и живет у немцев, сняла на видео, что покупают в супермаркете немецкие пенсионеры.

Наша соотечественница показала, как живут пенсионеры в Германии, в своем аккаунте в TikTok, который называется oki_doki2828. Она разместила видео, на котором запечатлено, как в супермаркете делает покупки 91-летняя немка по имени Дорис.

Какие продукты покупают пенсионеры в Германии – перечень

Украинка записала на видео, что Дорис в маркете купила не только самые необходимые продукты, например, хлеб, картофель, помидоры, огурцы, яблоки, макароны, курятину, а и красную рыбу, разные йогурты, авокадо и базилик.

Вот что, по словам нашей соотечественницы, еще покупают пенсионеры в Германии:

Инжирные персики.

Голубика.

Упакованная мясная нарезка.

Твердый сыр.

Греческий йогурт.

Еще немка на видео присматривала себе в маркете журнал.

Автор видео добавила, что засняла еженедельный шопинг Дорис и подчеркнула – многих продуктов хватит на несколько недель. Пользователь NADIIA 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 в комментариях написала, что в ФРГ еда невкусная, и в Украине она лучше, а бабушка скупилась примерно на 90-100 евро. На этот комментарий ответила oki_doki2828 – автор поделилась, что в Украине ей вкуснее помидоры, а в Германии – свежая красная рыба.

Поскольку мы знаем, сколько в среднем получают пенсионеры в Германии и примерную стоимость продуктовой корзины на неделю, то можно сделать вывод, что пожилые немцы могут позволить себе тратиться не только на еду, а и на какие-то развлечения. Если в среднем на продукты у них, как у Дорис, в неделю уходит 100 евро, то всего в месяц они потратят на них 400 евро, а на жизнь останется еще более чем 1000 евро.

По сведениям Евростата, после полномасштабного вторжения РФ в Украину в странах Евросоюза статус временной защиты получили свыше 4 миллионов украинцев. Больше всего наших соотечественников с таким статусом в ФРГ – более чем 1 миллион человек.

Ранее УНИАН писал, какая средняя пенсия в Украине в 2025 году – она составляет около 5800 гривень. Стоит обратить внимание на то, что почти у четверти пенсионеров в нашей стране пенсия составляет менее чем 3000 гривень.

Вас также могут заинтересовать новости: