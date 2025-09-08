Женщинам инкриминируют подстрекательство к препятствованию работе ВСУ и распространение информации о расположении военных в период военного положения.

Трем участницам акции по препятствованию работе работников Винницкого территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) возле городского стадиона сообщено о подозрении. Об этом сообщила пресс-служба Винницкой областной прокуратуры в Facebook.

По данным следствия, 1 августа сотрудники городского центра ТЦК и СП доставили в пункт сбора военнообязанных мужчин, которые находились в розыске как лица, уклоняющиеся от призыва на военную службу или не имеющие временного освобождения от призыва.

Отмечается, что среди мужчин были родственники подозреваемых, которых женщины пытались "забрать домой".

"В свою поддержку женщины организовали толпу граждан. Одновременно они вели прямую трансляцию события в различных социальных сетях. Из-за таких действий подозреваемых военнослужащие Винницкого ОМТЦК и СП не смогли вовремя выполнить свои служебные обязанности в условиях особого периода", - говорится в сообщении.

В прокуратуре проинформировали, что действия гражданок квалифицированы по ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 114-2 УК Украины, то есть - подстрекательство к препятствованию и препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период и распространение информации о расположении Вооруженных сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, при возможности их идентификации на местности, совершенное в условиях военного положения.

Стоит отметить, что препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет. Если это привело к гибели людей или другим тяжелым последствиям, то наказанием может быть лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Конфликт между местными жителями и работниками ТЦК в Виннице - что известно

Как сообщал УНИАН, поздно вечером 1 августа в Виннице произошел конфликт между местными жителями и работниками ТЦК и СП.

В Главном управлении Нацполиции в Винницкой области тогда заявили, что военнослужащие ТЦК во время мероприятий по оповещению граждан о мобилизации обнаружили мужчину, который находился в розыске за уклонение от военной службы. В дальнейшем, как отметили правоохранители, группа людей, в том числе представители общественной организации, прибыла по месту временного размещения ТЦК и, требуя отпустить мужчину, совершила конфликт с военнослужащими.

По данным полиции, к учреждению подошли около 80 граждан, часть из которых выломала ворота и пыталась прорваться внутрь.

