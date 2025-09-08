Актриса оказались в эпицентре взрывов.

Украинская актриса Антонина Хижняк, известная по роли Мотри в сериале "Поймать Кайдаша" рассказала о страшной ночи, которую ей пришлось пережить с сыном-школьником. Как оказалось, ее семья оказалась в эпицентре взрывов.

Сегодня, 8 сентября, россияне в очередной раз нанесли удар по городам Украины. В частности целью этой ночью снова стала Киевская область, где и проживает Хижняк. Об этом она рассказала в Instagram.

Известная актриса отметила, что было очень громко и страшно, прежде всего взрывов испугался ее 8-летний сын Максим. По словам актрисы, мальчик сильно дрожал от страха.

Видео дня

"Одна из самых стремных ночей. Жаль детей наших. Дрожал всем телом, до цоканья зубов, я знаю, что так выходит адреналин", - поделилась Тоня.

В то же время Хижняк заверила подписчиков, что они с семьей остались невредимыми, ограничившись стрессом и нервами. Также она добавила, что их квартира уцелела, даже окна, к счастью, не выбило взрывной волной.

"Спасибо друзья всем за заботу, мы ок, насколько это возможно. И окна целы, повезло", - написала актриса.

Напомним, что меньше повезло семье украинского футболиста Георгия Судакова. Накануне, 7 сентября, в его дом попал шахед, из-за чего пострадала и квартира, где на момент взрыва была беременная жена спортсмена вместе с 3-летней дочкой. Позже Георгий показал, что осталось от его дома.

