Нумерология предлагает уникальный взгляд на многие аспекты нашей жизни. Специалисты в этой области верят, что дата рождения имеет глубокое влияние на характер и жизненный путь человека.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Об этом пишет The Daily Jagran. Нумерологи считают, что люди, рожденные в определенные даты, неорганизованы в жизни и склонны жить в беспорядке.

Рожденные 7, 16 или 25 числа любого месяца

Рожденные в эти дни люди часто проявляют аналитические и рефлексивные качества. Нумерологи считают, что они не столь заинтересованы в поддержании порядка, поскольку любят предаваться длительным периодам самоанализа.

"Лица, рожденные в эти даты, склонны ценить знания больше, чем физический порядок, что может привести к накоплению беспорядка в их домах. Даже если они обладают ценным медитативным темпераментом, им может потребоваться найти способы упорядочить свой беспорядок и сделать свое окружение более спокойным", – объясняют авторы.

Рожденные 5, 14 или 23 числа любого месяца

Считается, что те, кто родился в эти дни, обычно имеют живой и гибкий характер. Порой они могут быть равнодушны к поддержанию порядка из-за своей любви к спонтанности и приключениям.

Кроме того, рожденные в эти дни люди стремятся попробовать что-то новое, и для них есть вещи, интереснее уборки.

Рожденные 9, 18 или 27 числа любого месяца

Нумерологи говорят, что рожденные в эти даты личности, наделенные бескорыстием и состраданием. Они часто могут ставить чужие потребности выше своих собственных.

"Они будут в плюсе, если выяснят, как найти баланс между необходимостью поддерживать порядок в доме и своими импульсами заботы", – добавляют авторы.

