Чем больше ударных дронов запущено во время атаки, тем выше эффективность от применения в ней крылатых ракет, заявил бывший офицер воздушных сил, заместитель генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский, комментируя постоянную попытку россиян наращивать количество дронов во время проведения массированных комбинированных атак по Украине.

"Враг будет увеличивать количество дронов во время атак, потому что это существенно нагружает ПВО. Вводя в заблуждение различными элементами, например теми же дронами-пародиями, они нагружают систему и не дают возможности выявлять более реальные угрожающие цели", - отметил Храпчинский в эфире "Киев24".

Он констатирует, что враг в последние атаки сначала проводит комбинированные атаки ударными беспилотниками - реактивными дронами и "Шахедами" с обманками, а затем добавляет ракеты. "На фоне увеличения количества дронов ударного типа увеличивается процент успешного применения крылатых ракет. Последний массированный обстрел показал, что только 30% крылатых и баллистических ракет было перехвачено", - подчеркнул Храпчинский.

Вместе с тем, отметил он, наша ПВО перехватывает сейчас большинство дронов россиян - до 90%.

"Количество перехваченных "Шахедов" за последнюю массированную атаку равно 90%. То есть большее количество дронов, которые были применены со стороны РФ - а это около 800 средств поражения, были перехвачены различными элементами противовоздушной обороны. Поэтому я бы говорил, что у нас есть эффективность перехвата", - сказал эксперт.

В то же время Храпчинский отметил, что надо не забывать, что даже подбитый "Шахед" падает в черте города непосредственно или на здание, или на придомовые участки. То есть, в любом случае последствия будут - от незначительных возгораний до тяжелых последствий, потому что враг использует от 50 до 90 кг полезной нагрузки в ударных дронах.

По его словам, для лучшей защиты неба нам нужно создавать более обширную систему детекции средств поражения врага, которая позволит реально оценивать любую угрозу по степени последствий, которые она может нести. И прежде всего сейчас важно сформировать низковысотное радиолокационное поле, которое сможет обнаруживать ракеты, летящие низко.

"Если цель находится на малых высотах, то мы ее можем обнаруживать на очень малых расстояниях. Вот именно это произошло с крылатыми каретами Искандер-к, которые могут использоваться - 6 метров высоты при заходе на цель, при том, что вообще они используют высоты 20-60 м. Поэтому он сложен для перехвата, потому что наши средства локации, которые расположены в недостаточном количестве, могут не обнаружить такую цель. Враг активно использует слепые зоны нашей ПВО и для использования баллистических ракет, и для Искандер-К", - пояснил Храпчинский.

По его словам, значительно усложняю обнаружение целей киевские холмы: соответствующий радиогоризонт - одна из главных проблем в защите и это позволяет врагу использовать центр города для того чтобы залетать, отрабатывать сложными маневрами по "важным" на взгляд РФ целям.

Он также опроверг утверждение иноСМИ, что центр столицы и правительственный квартал имеют усиленную ПВО.

"Попадание дрона уже было в этом году на пересечение Банковой и Институтской. Поверьте, в правительственном квартале нет ни Patriot, ни IRIS-T. То есть говорить, что центр самый защищенный - это можно говорить только о блок-постах, которые закрывают квартал. Здесь надо понять, что воздушное пространство закрывается над Киевом равномерно, в условиях тех имеющихся возможностей, которые есть у наших сил обороны. Центр или правительственный квартал не защищены больше, чем другие здания Украины", - заверил эскперт.

Массированные атаки России по Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, 7 сентября российская армия атаковала Украину рекордным количеством средств воздушного нападения. Согласно отчету Воздушных сил ВСУ, над Украиной было зафиксировано 805 беспилотников типа Shahed и так называемые дроны-имитаторы различных типов. Также россияне запустили 9 крылатых ракет "Искандер-К", 4 баллистические ракеты "Искандер-М/KN-23". Силам обороны Украины удалось сбить/подавлить 747 беспилотников и 4 ракеты "Искандер-К".

На утро после атаки стало известно, что в результате атаки есть разрушения здания Кабинета министров Украины, что в самом центре столицы.

В статье The New York Times по этой массированной атаке отмечалось, что России удалось прорвать "мощную зону" ПВО в столице Украины. Издание написало, что правительственный район Киева, находится в центре колец противовоздушной обороны.

В июле ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий сказал, что Украина должна готовиться к тому, что россияне могут запускать до тысячи "шахедов" в сутки. Он отметил, что расценивает это не как фантастику, а реалистичную перспективу. В том же месяце Храпчинский сказал, что не исключает, что РФ в августе уже сможет запускать 1000 "Шахедов" один массированный обстрел.

И летом президент Владимир Зеленский заявил, что Россия планирует выйти на запуск 700-100 "Шахедов" в сутки. По словам президента, Украина может противодействовать "Шахедам", используя дроны-перехватчики, однако для этого нужно ускорить финансирование.

