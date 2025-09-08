В Новой Зеландии полицейские застрелили мужчину, который 4 года скрывал своих детей в лесу

Во время перестрелки мужчина ранил правоохранителя.

В Новой Зеландии полицейские застрелили 38-летнего Тома Филлипса, который почти четыре года скрывался от властей вместе со своими тремя детьми. Инцидент произошел после того, как он ограбил магазин сельскохозяйственных товаров в городке Пиопио и открыл огонь по правоохранителям, которые прибыли на вызов, пишет Associated Press.

Отмечается, что в декабре 2021 года Филлипс исчез вместе с тремя детьми, которым сейчас 9, 10 и 11 лет. Все это время правоохранители искали их, но и поиски не давали результатов.

Утром 8 сентября в полицию поступил звонок об ограблении магазина сельскохозяйственных товаров. После прибытия правоохранителей на место преступления Филлипс открыл по ним огонь из винтовки, в результате чего один из полицейских получил тяжелые ранения. Вместе с мужчиной был один из его детей.

Исполняющая обязанности заместителя комиссара полиции Новой Зеландии Джилл Роджерс рассказала журналистам, что двое других детей Филлипса нашли через несколько часов после перестрелки. Их обнаружили в отдаленном кемпинге в густом лесу без сопровождения.

Мать детей выступила с заявлением в эфире Radio New Zealand, в котором она сказала, что "глубоко облегчена" тем, что эти ужасы для ее детей закончилось закончились.

"Мы скучали по ним каждый день в течение почти четырех лет, и мы с нетерпением ждем, когда сможем приветствовать их дома с любовью и заботой", - заявила женщина.

Журналисты отметили, что причиной побега Филлипса стал спор о праве опеки над своими детьми. Более того, в сентябре 2021 года мужчина уже сбегал вмести со свими детьми на три недели.

В Швеции застрелили известного поджигателя Корана

Напомним, что 30 января в Швеции застрелили иракского активиста Салвана Момику, известного сожжением Корана. Убийство произошло за несколько часов до вынесения приговора по делу об "агитации против этнической или национальной группы".

Отмечается, что 38-летнего активиста убили во время перестрелки. Незадолго до этого он вел прямую трансляцию в TikTok.

