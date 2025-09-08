Православный праздник сегодня в народе прозвали Аким и Анна.

9 сентября в новом календаре Православной церкви Украины вспоминают святых Иоакима и Анну - праведных родителей Пресвятой Богородицы. Этот день связывают с особыми обрядами и приметами - рассказываем, какие традиции сохранились до наших дней, а также какой сегодня церковный праздник по старому стилю.

Какой праздник сегодня церковный в Украине

9 сентября (по старому стилю это 22 сентября) православные вспоминают праведных Богоотцев Иоакима и Анну - родителей Пресвятой Девы Марии.

Согласно преданию, Иоаким был из рода царя Давида. Супруга Иоакима, Анна, была глубоко верующей женщиной, но долгие годы у них не было детей. На те времена это считалось наказанием Божьим.

Видео дня

Однажды произошел такой случай: священник отказался принять жертву Иоакима из-за того, что пара была бездетной. Опечаленный мужчина ушел в пустыню и там молился в течение 40 дней - просил у Господа наследника. Его супруга в это время молилась дома, именно тогда им обоим явился ангел, он принес радостную весть: у пары родится дочь, через которую мир получит благословение. Так и произошло, в скором времени супруги стали родителями Марии, будущей Богородицы.

Когда дочери исполнилось три года, родители отвели ее в Иерусалимский храм, там она воспитывалась до 12 лет. Вскоре, в возрасте 80 лет Иоаким умер, Анна отошла к Господу двумя годами позже, свои последние дни она провела в храме.

Какой сегодня церковный праздник в Украине отмечают еще:

попразднество Рождества Богородицы;

почитают мученика Севериана Севастийского;

обретение и перенесение мощей святителя Феодосия, архиепископа Черниговского;

преподобного Феофана, исповедника и постника;

мучеников Харитона и Стратора;

святого Никиту Константинопольского;

память III Вселенского собора.

Ранее мы рассказывали также, какой сегодня церковный праздник в старом календаре - 9 сентября вспоминают преподобного Пимена Великого, а также Кукшу, иеромонаха, и Пимена Постника, Печерских.

С какими молитвами обращаются к святым Иоакиму и Анне, что можно, чего нельзя делать сегодня

Праведные Иоаким и Анна почитаются как покровители беременных и бездетных женщин - в молитвах к святым обращаются с просьбами даровать детей, а также молятся о здоровье и семейном благополучии.

В народе праздник прозвали Аким и Анна, а также День рожениц - в эту дату чествуют молодых мам и акушеров (когда-то повитух). Согласно традиции, для них пекут круглый пирог, который символизирует семейное счастье и достаток.

Связаны с этим днем и другие обряды: сегодня сжигают или выбрасывают старые вещи, чтобы избавиться от болезней, сглаза и всякой нечисти.

9 сентября Церковь напоминает, что сегодня, как и в другой день, следует избегать ссор, осуждений, зависти, жадности. Нельзя отказывать в помощи нуждающимся, отчаиваться.

В народе также существуют строгие запреты. Считается, что любые денежные дела 9 сентября - это к бедности, поэтому в этот день нельзя брать и давать в долг, решать какие-либо финансовые вопросы. Под запретом переезды: говорят, что удача может остаться в старом доме, а в новом хозяев ждут болезни или обман.

Особое внимание уделяют лунным приметам: если в этот день видна полная Луна, то окна нужно плотно зашторить - лунный свет может забрать здоровье и красоту.

Приметы 9 сентября

По народным поверьям, в этот день можно определить, какими будут осень и зима:

в доме много паутины - осень будет теплой, а зима морозной;

комары еще летают - к мягкой зиме;

ива начала сбрасывать листья - холода наступят быстро;

сильный листопад - к суровой зиме.

По народным приметам, в это время еще длится так называемое молодое бабье лето.

Вас также могут заинтересовать новости: