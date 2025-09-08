Все указывает на то, что имперские планы российского диктатора Владимира Путина не ограничатся только Украиной – наоборот, с нее все начинается.
Такое заявление сделал канцлер Германии Фридрих Мерц, пишет Sky News. Он призвал союзников в Европе переоценить интересы и искать новых партнеров по миру, учитывая изменения в отношениях с Соединенными Штатами Америки.
"Мы в Европе должны скорректировать свои интересы – без ложной ностальгии", – акцентировал Мерц.
По его словам, Вашингтон остается важным партнером Европы. Однако отношения изменились, поскольку Штаты делают эти связи зависимыми от определенных интересов и вопросов.
Угроза войны в Европе
Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Россия готовит масштабное перевооружение стоимостью 1,2 трлн долларов. По его словам, до 2030-го года РФ может атаковать Европу. Он добавил, что в Европе знают о такой угрозе. Как они будут на это реагировать – увидим со временем.
Тем временем во Франции больницы уже получили указания готовиться к наплыву раненых из зоны боевых действий. Правительство Франции установило срок подготовки к такому сценарию – до марта 2026 года.