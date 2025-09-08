В России рухнул новейший многоцелевой вертолет: оккупанты пытались скрыть потерю машины

Экипаж не пострадал, но техника получила значительные повреждения.

В России попытались скрыть потерю вертолета Ми-8МТВ-5М. Авария произошла еще в январе 2025 года. Детали инцидента раскрыл военный аналитик Duke BG на своей странице в соцсети X.

Он опубликовал закрытую переписку, в которой содержится информация об аварии Ми-8МТВ-5М. Известно, что она произошла 21 января в Воронежской области.

Согласно обнародованной информации, вертолет находился в полете около полутора часов, а затем началось вращение в левую сторону. В переписке говорится о том, что экипаж не пострадал, но техника получила значительные повреждения и была выведена из эксплуатации.

"При выполнении полета при скорости 220 км/ч на высоте 200 метров началось вращение вертолета в левую сторону... Вращение влево продолжалось до посадки на площадку, в результате чего воздушное судно получило повреждения", - говорится в отчете экипажа.

Ми-8МТВ-5М - справка УНИАН

Ми-8МТВ-5М является модифицированной версией советского вертолета Ми-8. Он способен выполнять различные боевые задачи.

Современная версия вертолета выделяется наличием многофункционального дисплея, цифрового автопилота, современного комплекса связи и вспомогательной силовой установки. Опытно-конструкторские работы по модернизированному вертолету Ми-8МТВ-5М были завершены в 2021 году.

РФ впервые подняла в небо "импортозамещенный" вертолет "Ансат"

Ранее холдинг "Вертолеты России" впервые поднял в воздух легкий многоцелевой "Ансат" в "импортозамещенной" версии, которая отличается наличием российских двигателей ВК-650В. Продолжительность полета составила шесть минут.

Известно, что экипаж провел оценку устойчивости и управляемости машины. Была проверена работоспособность оборудования и основных систем вертолета.

