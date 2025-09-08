Одиннацатому поколению часов приписывают значительно более яркий дисплей.

Марк Гурман из Bloomberg продолжает делиться инсайдами по грядущим новинкам Apple. По его данным, ключевым улучшением в часах Apple Watch Series 11 станет значительно более яркий дисплей.

Сообщается, что пиковая яркость дисплея Watch Series 11 достигнет 2000 нит, что превзойдет показатели 1,96-дюймового Watch Series 10. Кроме того, Apple изменит расцветки и предложит новые ремешки, но дизайн останется точно таким же.

По словам Гурмана, Apple считает юбилейные Series 10 большим апгрейдом Apple Watch, поэтому от Series 11 многого ждать не стоит. Помимо улучшений по дисплею, поставят более современный чипсет S11, а в пару к нему модем MediaTek с поддержкой 5G RedCap. Функция мониторинга артериального давления для выявления гипертонии пока остается под вопросом.

Что касается более продвинутой модели, Apple Watch Ultra 3, которая придет на смену Apple Watch Ultra 2, то она, помимо более яркого дисплея, сохранит 49-миллиметровый корпус и премиальный титановый дизайн, но получит новые функции здоровья и спутниковую связь.

По слухам, вместе с Series 11 и Ultra 3 компания представит новое поколение Watch SE 3. Им приписывают переход от алюминиевого корпуса к пластиковому, за счет чего цена снизится с 249 до 199 долларов.

Напомним, презентация Apple "Awe Dropping" стартует во вторник, 9 сентября, в 20:00 по Киеву. Согласно слухам и утечкам, циркулирующим в сети, это будет самая интересная серия iPhone за долгое время.

В разработке у Apple находятся и другие продукты, которые могут быть анонсированы как в сентябре, так и позже в 2025-м. Например, AirTag 2, новый Apple TV 4K и M5 Apple Vision Pro

