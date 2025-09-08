В Венгрии предпочитают не видеть призывов США прекратить закупки российской нефти

По словам главы МИД Венгрии, Трамп не посылал им подобных сигналов.

Будапешт не получал сообщений от президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с требованием прекратить закупку российской нефти. Как пишет венгерское издание Telex, об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время программы "Час воинов".

"Такого сообщения не было. Даже подобного", - сказал министр.

Он добавил, что, по его мнению, существуют две группы европейских государств. Первая оскорбляет россиян, однако тайно покупает у них нефть, через азиатских посредников. А вторая - это Венгрия и Словакия, которые покупают российскую нефть открыто.

Видео дня

Санкции против энергетической отрасли РФ - что известно

Напомним, что на днях СМИ сообщали о том, что Трамп в телефонном разговоре сказал европейским лидерам, что Европа должна прекратить покупать российскую нефть. Ведь только за один год Россия получила 1,1 миллиарда евро от продажи топлива в ЕС.

Также в разговоре с европейскими лидерами Трамп сказал, что странам ЕС нужно оказывать большее экономическое давление на Китай из-за его финансовой поддержки российских военных усилий.

Кроме того, об усилении европейских санкций и отказе от покупки нефти в России начали публично говорить американские чиновники. В частности, сказал об этом министр энергетики США Крис Райт. По его словам, после такого шага ЕС более агрессивными в вопросе санкций против России станут и США.

Ранее усилить санкционное давление против энергетического сектора России призвал европейцев и министр финансов США Скотт Бессент. Он говорил, что дальнейшие вторичные санкции и тарифы для стран, которые покупают российскую нефть, приведут к коллапсу российской экономики.

Вас также могут заинтересовать новости: