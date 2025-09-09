Питание играет большую роль, ведь это как топливо для мозга человека.

Когда речь заходит о том, как сохранить здоровье мозга, часто можно услышать о важности решения различных головоломок, постоянной умственной активности и тому подобное. Однако, неврологи отмечают, что следует учитывать и правильное питание, пишет Parade.

"Питание - это как топливо для вашего мозга. Продукты, которые вы едите, обеспечивают строительный материал для клеток мозга, энергию для мышления и защиту от повреждений. Недостаточное питание может привести к голоданию мозга, усилению воспалительных процессов и повышению риска проблем с памятью или деменции", - заявил директор Йельского центра здоровья мозга и ума Кевин Шет.

Указывается, что можно часто услышать совет избегать жиров. Однако Шет отмечает, что очень важно не относить омега-3 жирные кислоты к этой категории.

Видео дня

По его словам, продукты, богатые омега-3, помогают поддерживать мозг в отличном состоянии и делают его устойчивым к повреждениям.

Консультант по вопросам фитнеса и питания доктор Крис Мор объяснил, что омега-3 жирные кислоты являются полиненасыщенными жирами. Он советует обеспечивать достаточное потребление докозагексаеновой кислоты (DHA) и эйкозапентаеновой кислоты (EPA), ведь эти два типа омега-3 жирных кислот являются ключевыми факторами здоровья мозга.

Отмечается, что особенно DHA является жизненно важной для развития мозга во время беременности и в детстве. Также в более зрелом возрасте эта кислота не менее важна для когнитивных функций.

В публикации говорится, что неврологи и несколько организаций здравоохранения советуют ежедневно потреблять от 250 до 500 мг омега-3 жирных кислот, в частности DHA и EPA.

"Питание указывает мозгу, как строить и восстанавливать себя", - отмечает невролог Кимберли Идоко.

Так как организм человека не производит достаточного количества этих омега-3 жирных кислот для обеспечения работы мозга, их надо получать с пищей.

Невролог из Медицинского центра университета им. Джона Ф. Кеннеди. Адель Азиз рекомендует употреблять много витаминов группы В (листовая зелень и цельнозерновые продукты) и антиоксидантов (ягоды) в дополнение к омега-3.

"Жирная рыба - это, безусловно, лучший способ получить EPA и DHA. Хотя растительные продукты, такие как льняное семя и грецкие орехи, содержат другой вид омега-3, который называется альфа-липолиевая кислота (АЛК), организм не превращает его очень эффективно в EPA и DHA. Хотя эти вещества имеют другие полезные свойства, для здоровья мозга разумнее выбирать их прямые источники", - говорит Мор.

Полезные советы для острого ума

Ранее УНИАН сообщал, что диетолог Лорен Манакер объяснила, что после ночи голодания, мозг нуждается в топливе и питательных веществах, чтобы оставаться острым. Поэтому, она дала советы, что лучше употреблять на завтрак, чтобы мозг хорошо работал. Стоит сочетать белок с углеводами, есть ягоды, пить достаточное количество воды и ограничить добавленный сахар.

Также мы писали, что учёные впервые составили карту процесса принятия решений с разрешением на уровне одной клетки по всему мозгу млекопитающего. Ученые наблюдали, как мыши двигали крошечные рули, чтобы управлять фигурами на экране. Указывается, что это дало ученым представление о том, как решения формируются в мозге.

Вас также могут заинтересовать новости: