Золото стремительно растет на фоне сохраняющихся опасений по поводу стагфляции.

Цены на золото в понедельник, 8 сентября, превысили отметку в 3600 долларов за тройскую унцию (31 грамм), установив новый рекорд. Металл дорожает на фоне ожиданий снижения процентных ставок в США и опасения по поводу независимости Федеральной резервной системы.

Газета Financial Times пишет, что золото достигло 3616 долларов или 117 долларов за грамм. Таким образом, металл вырос на 9% за последние три недели и на 37% с начала года.

"Ожидания снижения ставок ФРС способствуют укреплению статуса золота как средства защиты от инфляции", - отметил глобальный руководитель отдела рыночных исследований ING Крис Тернер.

Снижение процентных ставок, как правило, приводит к росту цен на золото, поскольку инвесторы, ожидая более низкой доходности от облигаций, обращают внимание на другие активы. Опасения по поводу стагфляции (высокой инфляции и стагнации экономического роста) в США также повысили привлекательность металла, поскольку экономические последствия тарифной политики Трампа дают о себе знать.

Снижение курса доллара в этом году, которое делает золото дешевле при покупке в других валютах, также способствовало росту цен на металл.

Инвесторы ждут решения суда относительно увольнения чиновницы ФРС Лизы Кук. Попытки Трампа повлиять на политику центробанка США вызвали опасения по поводу роста инфляции, из-за чего они массово стали переходить к золоту.

Американский экономист из Berenberg Атакан Бакискан заявил, что ожидает дальнейшего роста цены на металл на фоне ожиданий того, что "часть иностранного спроса будет по-прежнему перемещаться с казначейских облигаций США на золото, поскольку иностранные инвесторы теряют доверие к США". Кроме того, он ожидает дальнейшего снижения курса доллара, что будет способствовать росту цены на золото.

Цены на золото - последние новости

2 сентября цены на золото подскочили до исторического максимума. Металл достиг отметки в 3508,70 долларов за тройскую унцию, а на следующий день его цена превысила 3578 долларов.

5 сентября металл снова подорожал, завершив свою лучшую неделю за три месяца. В это раз золото достигло отметки в 3557,99 долларов за унцию.

