Премьера третьей части детективной саги состоится зимой.

Стриминговый сервис Netflix обнародовал официальный тизер третьей части детективной саги "Достать ножи", которая получила название "Проснись, мертвец".

В синопсисе ленты говорится, что сюжет снова развернется вокруг стильного детектива Бенуа Блана, роль которого исполняет Дэниел Крейг. В этот раз ему достанется самое загадочное дело всей его карьеры.

"Третий фильм о Бенуа Бланке переносит детектива в маленькую церковь в северной части штата Нью-Йорк, куда добросердечный молодой священник по имени Джуд Дюпленсиси (Джош О'Коннор) был отправлен помогать монсеньору Джефферсону Виксу (Джош Бролин). Харизматичный Викс, который происходит из древнего рода священников, собрал преданную общину. Когда происходит необъяснимое убийство, прихожане отчаиваются, что заставляет местного начальника полиции Джеральдин Скотт (Мила Кунис) объединить силы с известным детективом Бенуа Бланком, чтобы разгадать дело, которое противоречит любой логике", - отмечается в описании фильма.

Видео дня

Третья часть франшизы собрала невероятный актерский состав. Кроме Крейга, О'Коннора, Бролина и Кунис, к нему присоединились такие звезды, как Гленн Клоуз, Джереми Реннер, Кэрри Вашингтон, Эндрю Скотт, Кейли Спейни, Дэрил Маккормак и Томас Хейден Черч.

Дебютный показ "Достать ножи: Проснись, мертвец" состоялся на Международном кинофестивале в Торонто, а вот официальная премьера на Netflix состоится 12 декабря.

Стоит отметить, что для одного из актеров фильма Джереми Реннера - роль городского врача Нета Шарпа стала первой после трагической аварии, которая произошла с ним два года назад.

Вас также могут заинтересовать новости: