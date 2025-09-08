Подавляющее большинство идет на СЗЧ еще на пути к учебному центру, говорит он.

Абсолютное большинство тех, кто самовольно оставил часть (далее – СЗЧ), даже не воевали. Об этом заявил народный депутат Украины из фракции Голос, член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в интервью Radio NV.

"Абсолютное большинство тех, кто идет в СЗЧ, особенно в последние годы, – это не те, кто уходят с боевых позиций, не те, кто отслужили год-два, два с половиной или три. Подавляющее большинство идут в СЗЧ по дороге в учебный центр, непосредственно из учебного центра, по дороге из учебного центра в место назначения, пункт временной дислокации своей бригады, или в первые часы или дни своего пребывания на службе уже в боевой бригаде", – сказал он.

Рахманин подчеркнул, что количество таких людей увеличивается. Кроме того, он рассказал, что есть определенная часть людей, которые идут в СЗЧ после пребывания в лечебных учреждениях.

"То есть люди, которые провоевали. Например, человек, который ранен, испытывает страх перед смертью гораздо острее, чем тот, который этого не знает. Очень часто из больничных учреждений люди идут в СЗЧ. Они это ранение воспринимают как сигнал о том, что могут погибнуть, они уходят. Их можно понять. Но еще раз подчеркиваю, абсолютное большинство людей – это не те, кто два-три четыре года провоевал и устал", – пояснил депутат.

Ответственность за СЗЧ

4 сентября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, которым фактически возвращается уголовная ответственность за самовольное оставление части (СЗЧ).

Так, законопроектом предлагается исключить ч. 5 ст. 401 Уголовного кодекса Украины, которой предусмотрено, что лицо, которое во время действия военного положения впервые совершило уголовное преступление, предусмотренное ст. 407 "Самовольное оставление воинской части или места службы", 408 "Дезертирство", может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно добровольно обратилось к следователю, прокурору, суду с ходатайством о намерении вернуться в воинскую часть или к месту службы.

