По мнению Кривоноса, ситуация серьезная, но не тупиковая для Украины.

Массированная атака российской армии по Украине 7 сентября, в частности по столице, где было поражено здание Кабмина, свидетельствует, что Москва из-за своих экономических проблем начала повышать ставки. Такое мнение в эфире "Фабрики новостей" высказал генерал-майор ВСУ в запасе Сергей Кривонос - бывший первый заместитель Командующего Силами специальных операций ВСУ, экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"Это впервые за историю полномасштабной войны и вообще за историю войны с 2014 года, когда удар пришелся по зданию Кабинета Министров. Рассказы, что там в свое время хотели бить по правительственному кварталу, оставались только рассказами. Даже тот, помните, недосбитый, недолетевший самолетик возле Верховной Рады не воспринимался серьезно украинским обществом... А здесь реально было более чем серьезно", - сказал Кривонос.

По его словам, рекордное количество дронов и ракет, которое оккупанты привлекли в массированном ударе, показывает, что "аппетиты у россиян увеличиваются". По мнению военного, Москва, понимая, что имеет большие экономические проблемы, хочет быстрее закончить войну в свою пользу.

Видео дня

"Поэтому они перешли к тактике достаточно жесткого, большого террора", - отмечает генерал.

По его словам, ранее был только один успешный для россиян удар по мосту в Черкассах в 2022 году, но аналогичных успехов больше не было. Сейчас наоборот - оккупанты осуществляют большое количество достаточно серьезных ударов, в частности по определенным объектам, которые ранее не уничтожались, не атаковались.

"Это показывает, что россияне начали играть ва-банк, благодаря тому, что накопили. И я думаю, что это - в едином плане начала осеннего наступления на некоторых участках... Напомню, это Купянск, Лиман, Покровск, Доброполье, Запорожское направление, это учения России и Белоруссии и других стран бывшего СНГ на территории Беларуси "Запад 2025". Это единый как раз достаточно серьезный комплекс и удары по критической инфраструктуре Украины. Это одна из главных задач, потому что часть объектов, которая была под ударами, это и энергетическая инфраструктура", - добавил Кривонос.

Поэтому, по его словам, россияне серьезно взялись за реализацию своих планов, пока у них есть соответствующие возможности. Реальная ситуация, считает военный, достаточно серьезная, но она точно для Украины не тупиковая, не безвыходная. В частности потому, что сейчас Украина имеет поддержку стран Запада, которая касается, в том числе восстановления нашей энергетической системы.

К тому же, говорит генерал, Силы обороны со своей стороны также системно уничтожают российскую инфраструктуру, от которой зависят военные объекты противника.

"Думаю, в ближайшие дни будут удары (оккупантов - УНИАН) и по другим городам и селам, будет наращивание усилий. Плюс возможно определенное обострение на определенных участках фронта... Уже с учетом того, что количество FPV-дронов, которое получено российской армией на сентябрь, достаточно серьезное. Их более чем достаточно", - подчеркнул Кривонос.

По его данным, количество дронов, которые получила армия РФ, очень большое - это "даже не 500 тысяч". И единственное, что сдерживает врага в более мощном применении этих средств - ограниченное количество операторов.

"Но это показывает, что они по максимуму выкладываются, чтобы за сентябрь достичь определенных результатов, в том числе и за счет этого, чтобы были козыри на возможных переговорах. Хотя Путин абсолютно ни на какие переговоры пока не собирается - он абсолютно игнорирует любые обращения лидеров стран. Мало того, достаточно часто насмехается над Трампом, хотя с ним встречается... Это игра в его пользу, он просто играет достаточно неплохо, что он хочет мира. Между тем, продолжает тыкать ножом в сторону Украины", - подчеркнул военный.

Он также высказался о том, будет ли РФ вновь бить по правительственным учреждениям Украины:

"Этот вопрос достаточно интересный. Это цель чисто такая более идеологическая. Мы же прекрасно понимаем, что ночью ни в Кабинете Министров, ни в Верховной Раде никого нет... С учетом, что определенная часть депутатов достаточно пророссийски настроена - по их действиям и по их взглядам, то достаточно серьезно можно понять, разве они будут по своим бить?".

Россия впервые ударила по зданию Кабмина - что известно

Напомним, что 7 сентября армия РФ нанесла по Украине массированный удар. В ряде регионов погибли и пострадали люди. Над Украиной было зафиксировано рекордное количество средств воздушного нападения - 805 беспилотников типа "Шахед" и дронов-имитаторов, 9 крылатых ракет "Искандер-К", 4 баллистические ракеты "Искандер-М/KN-23".

Известно, что в Киеве погибли три человека, в том числе - младенец. Пострадало и здание Кабинета Министров Украины. Премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что была повреждена крыша и верхние этажи Кабмина.

Свириденко подчеркнула, что мир должен начать действовать, а не реагировать на разрушения словами. В частности, необходимо усиление санкционного давления на Россию - против ее газа и нефти.

Вас также могут заинтересовать новости: