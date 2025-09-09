Опытные садоводы дали советы, как правильно ухаживать за цинниями

После цветения важно правильно обрезать циннии.

В начале осени на клумбах и в садах отцветает цинния, которая широко известна в Украине под народным названием "майоры". Эти цветы радовали яркими цветами всю вторую половину лета. Садоводы говорят, что начало сентября - удачное время, чтобы обрезать увядшие головки цветов. Ведь эта простая процедура позволит продлить цветение. Но при этом стоит оставить самые лучшие цветы для сбора семян на следующий сезон.

В статье для сайта marthastewart.com опытные садоводы Стивен Энгель из PanAmerican Seed и автор книги "Справочник срезанных цветов" Лиза Мейсон Зиглер рассказали о правилах ухода за цинниями в конце сезона.

По словам Стивена Энгеля, удаление отцветших или увядших цветов циннии поможет растению дать еще больше цветения и сохранить здоровый и яркий вид растения. А Лиза Зиглер добавила, что так меньше засохших цветов будет падать на землю после дождей, а это снизит риск распространения болезней.

"Это уменьшает вероятность появления ботритиса, грибка, который передается воздушным путем и живет на мертвом органическом материале. И который может вызвать гниение растения", - подтвердил Энгель.

Если вы хотите продлить цветение садоводы советуют обрезать цветы в самом начале увядания, и такой уход продлится весь сезон. Резать стоит перед следующей почкой, чтобы растение выпустило еще один цветок. Можно сделать срез выше двух верхних листьев, и тогда именно оттуда вырастет новый росток.

