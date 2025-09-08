Одной из самых известных находок в этом месте является алмаз "Дядя Сэм" весом 40,23 карата.

В юго-западном углу американского штата Арканзас находится государственный парк "Кратер алмазов". Это единственное место на Земле, где посетители могут искать настоящие алмазы в естественной среде и оставлять себе все, что найдут, пишет Daily Galaxy.

По данным Геологической службы Арканзаса, с момента случайного открытия этого места в 1906 году здесь было найдено более 75 000 алмазов. Сейчас это вспаханное поле площадью почти 15 гектаров, которое привлекает посетителей со всего мира.

Многие алмазные месторождения находятся на глубине сотен километров под поверхностью. В "Кратере алмазов", камни были вытолкнуты на поверхность в результате сильного извержения вулкана около 95 миллионов лет назад. Извержение оставило вулканическую трубу, заполненную алмазоносной породой, известной как лампроит. Спустя время обнажились драгоценные камни, которые доступны для всех.

В издании напомнили, что штат Арканзас приобрел эту собственность в 1972 году, после чего объявил ее общественным парком. Вход стоит даже дешевле, чем во многие другие достопримечательности, а для добычи драгоценных камней не нужны специальные разрешения.

Посетителям рекомендуют использовать простые инструменты, такие как лопата, ведро и сито. Более того, сотрудники парка даже дают инструкции и проводят лабораторную экспертизу подозрительных находок.

В издании поделились, что одной из самых известных находок в этом месте является алмаз "Дядя Сэм" весом 40,23 карата, который был найден в 1924 году. Это самый большой алмаз, когда-либо найденный в США.

Также в 1975 году на территории парка обнаружили алмаз "Амарилло Старлайт" весом 16,37 карата. В 2015 году посетители нашли алмаз "Эсперанса" весом 8,52 карата.

В издании отметили, что в среднем каждый день в "Кратере алмазов" находят по несколько драгоценных камней. Некоторые из них достаточно большие для огранки и дальнейшего изготовления ювелирных украшений.

Размеры драгоценных камней и их цвета варьируются. Чаще всего посетители находят белые и коричневые алмазы, но иногда попадаются и желтые камни.

В издании подчеркнули, что примерно каждый десятый посетитель парка уезжает с камнем. В основном они небольшого размера, но подлинные.

