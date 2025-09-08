Изначально система была разработана для мониторинга угроз, исходивших из бывшего Советского Союза.

Франция объявила о масштабной модернизации стратегического радара "Nostradamus" (название расшифровывается, как NOuveau Systеme TRAnshorizon Décamétrique Appliquant les Méthodes Utilisées en Studio), расположенного на территории бывшей авиабазы Дре-Лувилье ВВС США в департаменте Эр-э-Луар. Об этом сообщил ресурс Defense Romania со ссылкой на Министерство обороны Франции.

Сообщается, что Министерство вооруженных сил Франции объявило о масштабных инвестициях в радиолокационную систему "Nostradamus". Отмечается, что технология была задумана в 1990-х годах, но долго оставалась в тени.

"Решение, опубликованное 5 сентября, является не просто программой модернизации, а четким сигналом для Европы: Франция берет на себя инициативу в разработке собственных средств раннего обнаружения, способных противостоять баллистическим и гиперзвуковым угрозам, которые меняют геостратегический ландшафт", - пишет издание.

Отмечается, что на территории французского департамента Эр-э-Луар расположены важные объекты: три ветви радиолокационных антенн "Nostradamus", каждая длиной 140 метров.

Defense Romania пояснило, что эта система, разработанная ONERA (Французской аэрокосмической лабораторией), является единственным европейским загоризонтным радаром. Ее революционная технология работает путем отражения высокочастотных радиоволн от ионосферы - области, расположенной на высоте более 60 километров. Таким образом, волны обходят кривизну Земли, позволяя вести наблюдения на тысячи километров, от Северного моря до Урала, без необходимости механического вращения антенн.

Отмечается, что изначально система была разработана для мониторинга угроз, исходивших из бывшего Советского Союза, но была заброшена после окончания Холодной войны. Как пишет издание, в контексте войны в Украине и конфликта в Газе, а также все более прагматичной позиции Соединенных Штатов, Франция хочет укрепить свою стратегическую автономию.

"Почти 12 гектаров антенн, расположенных в форме звезды, позволяют радару контролировать огромный объем в несколько миллионов кубических километров, от земли до высоты 250 километров. Система "Nostradamus может обнаруживать разнообразные угрозы, от обычных самолетов до баллистических ракет с несколькими боеголовками, гиперзвуковых ракет и даже нетрадиционных объектов, таких как высотные аэростаты. Китайский аэростат уже пролетал над воздушным пространством США в 2023 году, что подчеркивает актуальность таких возможностей", - говорится в статье.

