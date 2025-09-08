С ним поддерживает связь его дочь Ксения.

Украинский актер театра и кино Алексей Вертинский впервые публично рассказал, что имеет взрослого сына, с которым не поддерживает отношения.

В интервью Алине Доротюк он сказал, что очень сильно любил свою третью избранницу Ольгу, однако после рождения сына между ними возникли разногласия. По его словам, жена также была актрисой и хотела продолжать играть на сцене, а не сидеть дома:

"Родился Антон и наши отношения с Ольгой рухнули. Что произошло: она хочет жить с родителями, чтобы за нашим ребенком ходили мама и папа. А мне хочется жить с Олей и сыном у себя. Тогда кто должен ходить за сыном? Оля, потому что я каждый день играю в театре главные роли".

После разрыва он переехал работать в Закарпатье и оттуда отправлял сыну посылки. По словам актера, его просили отказаться от отцовства, а впоследствии он узнал, что сына отдали в школу под другой фамилией.

Уже через много лет взрослый сын позвонил ему и предложил общаться. Вертинский говорит, что они проговорили около часа, однако его удивило, что сын подписан в соцсетях другой фамилией:

"И за эти два года я ни разу не захотел стать другом собственному сыну. Потому что в дружбу я не верю, а тем более, когда мне сын предлагает дружбу... У меня всегда не хватает времени проанализировать все это, собрать воедино и прийти к какому-то выводу. А это плохо? Ну, наверное".

В то же время актер говорит, что ужасно жалеет, что не общается с сыном и тот им "так пренебрегает". "Он зацепился за Ксюшку. С Ксюшкой они родные", – добавил он.

Напомним, осенью прошлого года стало известно, что дочь Вертинского Ксения, которая также играет на сцене, вышла замуж.

