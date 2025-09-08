Топ-8 лучших игр, которая заставят вас шевелить мозгами

Мы собрали подборку нестандартных головоломок.

Игры умеют развлекать по-разному, где-то важна реакция, где-то удача, а иногда разработчики подсовывают головоломки, от которых реально приходится напрягать мозги.

Тут мы собрали подборку игр, где игроку не дают расслабиться, каждое действие требует подумать наперёд, сопоставить факты или найти нестандартный путь.

Blue Prince

Атмосферная головоломка в особняке, который постоянно меняется. Каждую комнату игрок создаёт сам, размещая новые секции и соединяя их с уже существующими. Цель игрока - дойти до 45-й комнаты, но сделать это непросто.

Baba Is You

Инди-головоломка, где правила самой игры меняются прямо в процессе. Слова на экране можно двигать как блоки, образуя новые условия, например, "Baba is You" превращает игрока в персонажа Баба, а "Wall is Stop" делает стены непреодолимыми. Меняя формулировки, можно находить решения, которые на первый взгляд кажутся невозможными.

Return of the Obra Dinn

Детектив от Лукаса Поупа, автора Paper's Please. Игрок получает в руки журнал и часы, позволяющие видеть момент смерти членов экипажа пропавшего корабля. Нужно восстановить судьбу каждого из 60 человек, сопоставляя диалоги, детали на рисунках и акценты в речи.

The Witness

Проект Джонатана Блоу, построенный на сотнях пазлов с проводами и панелями. Игра происходит на таинственном острове, где каждый новый участок открывается только после решения серии задач. Головоломки основаны на визуальных паттернах, наблюдении за окружающей средой и поиске скрытых подсказок.

Outer Wilds

Не совсем классическая головоломка, а скорее исследовательская игра. Игрок оказывается в солнечной системе, где время замкнуто в 22-минутный цикл. Чтобы понять причину катастрофы, нужно исследовать планеты, собирать информацию и связывать воедино разрозненные факты. Здесь нет привычных квестовых указателей, а все элементы пазла нужно собирать исследуя космос.

