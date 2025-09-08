Супруги поделились трогательными фотографиями.

Сооснователь группы Twenty One Pilots Джош Дан и звезда Disney Дебби Райан объявили, что впервые станут родителями. Радостной новостью пара поделилась в Instagram.

32-летняя американская актриса, известная по главным ролям в сериалах "Джесси" и "Ненасытная", опубликовала трогательную карусель фотографий. На этих кадрах Дебби позирует с округлым животиком, который нежно обнимает Джош.

"Дан и Дан + один", - лаконично подписала фото артистка.

Видео дня

Также звездная парочка поделилась первыми снимками малыша с УЗИ и черно-белой иллюстрацией их семьи в стиле жевательных резинок Love is.

Джош Дан и Дебби Райан - история отношений

Райан и Дан начали встречаться в 2013 году, но через два года разошлись. Несмотря на это пара возобновила отношения в 2016 году и на этот раз у них все получилось. Барабанщик Twenty One Pilots сделал предложение своей девушке в декабре 2018 года, а через год у них состоялась свадьба.

Джош признавался, что его представления о браке и семье значительно изменились, когда он повзрослел и женился. В одном интервью он поделился, какие ценные моменты делит вместе с женой.

"Мы живем во взрослом доме, украшаем его как дети и делаем в нем детские вещи. Однажды ночью мы не могли уснуть, поэтому просто сидели в кухне, прыгали и ели снеки. Я уверен, что мои родители тоже так делали, но я этого никогда не видел и не знал, что брак может быть таким".

Сейчас супруги ждут своего первенца. Однако, детали о родах и пол ребенка они пока держат в тайне.

Недавно УНИАН сообщал, что 37-летняя актриса Ванесса Кирби впервые стала мамой.

Вас также могут заинтересовать новости: