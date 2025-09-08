В пресс-службе политика объяснили, действительно ли он покинул Украину и планирует ли возвращаться.

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на новость в итальянских медиа, что якобы он сбежал из Украины незадолго до вступления в силу указа, запрещающего бывшим дипломатам выезжать за границу. В пресс-службе Дмитрия Кулебы изданию hromadske объяснили, правдивая ли это информация.

Итальянское издание Open со ссылкой на Corriere della Sera утверждало, что Кулеба выехал в Польшу из Киева на собственном авто и якобы бывший глава МИД Украины сделал это, узнав о данном указе.

Также итальянское медиа цитирует якобы слова Кулебы, что он никогда не думал, что ему придется бежать из своей страны, как вору среди ночи.

Видео дня

Однако, в пресс-службе Кулебы в комментарии hromadske заявили, что информация в медиа "подана некорректно". Они подтвердили изданию, что 3 сентября правительство Украины приняло постановление, которое запрещает выезд бывшим дипломатам с рангом Чрезвычайного и Полномочного Посла, но отметили, что экс-министр выехал в командировку до его обнародования.

Также изданию представители экс-министра объяснили, что он поехал через Польшу на международную конференцию World Knowledge Forum - 2025 в Сеуле. Кулеба там примет участие в панельной дискуссии на тему "Перевооружение Европы" и собирается выступить на тему "Уроки войны в Украине".

Кроме этого, затем Кулеба планирует снова посетить Польшу для участия в другой конференции. В его пресс-службе проинформировали, что 20 сентября бывший министр иностранных дел Украины должен вернуться в Украину и в эту же дату выступит на публичном мероприятии "Кураж" в Киеве.

Позже уже сам политик записал видео, в котором решил прояснить ситуацию.

"Похоже, формируется традиция, с одной стороны неприятная, а с другой, даже забавная. Раз в год появляются заголовки, что Кулеба куда-то сбежал. Где-то примерно год назад появились заголовки, что Кулеба сбежал в США, теперь появились заголовки, что сбежал в Польшу. Не сбежал. На самом деле, я в Корее на большой конференции, на которую меня пригласили, кстати, очень давно, еще месяцев 5 назад, потому что корейцы дисциплинированный народ. Потом я еще буду участвовать в одном мероприятии в Польше. Это правда. Потом приеду в Киев", - заявил в видео бывший министр.

Выезд за границу: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что резкого увеличения пассажиропотока после того, как правительство Украины разрешило мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать за границу, не произошло. При этом, Демченко добавил, что российская пропаганда разгоняла информацию о том, что якобы мужчины начали после этого указа штурмовать границу и массово выезжать и поэтому образовались огромные очереди из авто. По словам представителя ГПСУ, летом пассажиропоток был намного больше, чем после 1 сентября.

Также мы писали, что премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что депутатам местных советов, работающим на общественных началах, разрешили беспрепятственно пересекать государственную границу во время военного положения. Свириденко напомнила, что ранее даже в законный отпуск они не могли выехать. Она добавила, что это ограничивало волонтерскую деятельность и заставляло некоторых складывать мандат.

Вас также могут заинтересовать новости: