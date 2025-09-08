Актриса поделилась яркими кадрами лета.

Американская актриса Дженнифер Энистон впервые поделилась в своем Instagram-аккаунте снимком своего нового бойфренда Джима Кертиса.

В воскресенье, 7 сентября, 56-летняя актриса опубликовала карусель фото, среди которых был снимок таинственного мужчины на пляже во время заката с подписью: "Спасибо, лето". Комментаторы быстро заметили, что на фото, вероятно, изображен 49-летний Кертис:

"Вы думаете, мы не заметим фото номер 17?".

"О, привет, фото 17".

"Ты заслуживаешь счастья, Джен".

Актриса поделилась фотографиями и с отдыха с друзьями - Адамом Сэндлером, Джейсоном Бейтманом, Сандрой Буллок и Кортни Кокс.

Что известно о Джиме Кертисе

Новый бойфренд Энистон известен как американский лайф-коуч, гипнотерапевт и автор двух книг. В июле Кертис привлек внимание медиа после того, как был замечен в отпуске на Майорке вместе с актрисой.

До этого Кертис был женат на Рэйчел Наполитано, с которой имеет сына Айдена. Он признавался, что после развода редко общался с сыном.

По данным инсайдеров, Энистон серьезно увлеклась новыми отношениями, поэтому игнорирует "красные флажки" бойфренда.

